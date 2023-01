WhatsApp BLINDADO! Como deixar o app longe dos fofoqueiros

Quem é que não tem por perto ao menos uma pessoa que ama bisbilhotar a vida alheia, não é mesmo? E é justamente por causa de pessoas desse tipo que ter um WhatsApp blindado pode ser interessante.

Afinal, ao “blindar” o aplicativo, é possível ter mais privacidade de modo geral, mas sem perder a liberdade de mostrar um pouco de sua vida somente para quem realmente merece ter acesso a tais informações.

E é justamente sobre isso que se tratam os tópicos a seguir!

As “funções” que devem ser alteradas para ter um WhatsApp blindado

Vale reforçar que aderir ao WhatsApp blindado de fato pode ser uma ótima iniciativa. Porém, de modo geral, quando se trata desse aplicativo de troca de mensagens, simplesmente não manter o contato de uma pessoa fofoqueira na agenda do celular e não passar o número para terceiros já é de grande ajuda.

Afinal, teoricamente, se o contato não está salvo no celular, ele também não estará salvo no WhatsApp. Mas ocorre que mesmo um número não salvo consegue ver algumas coisas, caso já tenha havido contato por meio do app.

Acontece, porém, que nem sempre é possível fazer essa escolha. Então, o melhor a se fazer é alterar algumas “funções” específicas, sendo elas:

A exibição da foto de perfil;

A exibição de “online” e “visto por último”;

A exibição do recado utilizado no perfil;

E, por fim, a exibição de tudo o que é postado nos status.

Basta utilizar um simples truque ligado a todos esses pontos, e pronto: o WhatsApp já estará blindado contra pessoas fofoqueiras e curiosas.

Veja também: Novas tecnologias que devem DOMINAR o mercado em 2023

Como fazer as alterações dentro do aplicativo

O processo todo não poderia ser mais simples.

A primeira etapa é abrir o aplicativo e ir em “Configurações”.

Então, dentro de cada uma das opções acima (exibição de foto de perfil, exibição de recado e etc), restará somente selecionar quem pode ou não ver o conteúdo, escolhendo uma destas opções:

Opção “Todos”

Permite que literalmente todos que tenham seu número do WhatsApp vejam os conteúdos e informações compartilhados. Nesse caso, o app não estará blindado.

Opção “Meus contatos”

Já nesta opção, a proteção contra “bisbilhotagem” é maior, pois ao ser selecionada dentro das funções acima, ela permite o compartilhamento somente com números que estão salvos na agenda do celular.

Opção “Meus contatos, exceto…”

Sempre tem aquela pessoa que a gente mantem na agenda, mas não quer necessariamente manter como parte das nossas vidas… E é para situações como esta que serve esta terceira opção.

Opção “Ninguém”

Por fim, há a opção que permite que um total de zero pessoas veja status, foto de perfil e qualquer outra informação que possa dar início a fofocas. É, de fato, a melhor opção para quem quer um WhatsApp blindado.

Veja também: Cuidado para não ser BLOQUEADO! Instagram quer sua data de nascimento