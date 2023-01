Bolsa Família começa a ser pago para os brasileiros; veja as datas

A volta de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) à presidência representou também o retorno do Bolsa Família, que é o principal programa social do partido e havia sido substituído pelo Auxílio Brasil durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL).

Muitos beneficiários estavam com dúvidas sobre este assunto, principalmente no que diz respeito ao calendário. Mas a boa notícia é que agora mesmo, em janeiro, as mais de 20 milhões de pessoas inscritas no programa receberão o benefício.

Todas as datas relacionadas ao depósitos estão abaixo.

Calendário do Bolsa Família em janeiro

Como já estava ocorrendo no Auxílio Brasil, no Bolsa Família os pagamentos também serão feitos considerando o último número do (NIS Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Todas as pessoas que tenham um NIS cujo número final seja 9, por exemplo, receberão em uma data diferente das pessoas que tenham um NIS cujo final seja 3.

Porém, todos os beneficiários, sem exceção, receberão o dinheiro deste mês.

Segue calendário:

Número de Identificação Social final 1: recebe dia 08/01/2023;

Número de Identificação Social final 2: recebe dia 19/01/2023;

Número de Identificação Social final 3: recebe dia 20/01/2023;

Número de Identificação Social final 4: recebe dia 23/01/2023;

Número de Identificação Social final 5: recebe dia 24/01/2023;

Número de Identificação Social final 6: recebe dia 25/01/2023;

Número de Identificação Social final 7: recebe dia 26/01/2023;

Número de Identificação Social final 8: recebe dia 27/01/2023;

Número de Identificação Social final 9: recebe dia 30/01/2023;

Número de Identificação Social final 0: recebe dia 31/01/2023.

Lembrando que cada parcela depositada será no valor de R$ 600, como já havia sido anunciado pela nova gestão petista.

Pagamento do valor extra por criação de até 6 anos

Outra promessa de Lula, além do pagamento de R$ 600 por mês para os beneficiários do Bolsa Família, era a oferta de um valor extra para cada criança de até 6 anos que faça parte do núcleo familiar do solicitante.

Porém, como informado por Wellington Dias, atual Ministro do Desenvolvimento Social, o pagamento não será feito de forma tão imediata.

Antes de este segundo valor passar a ser depositado, o governo fará uma análise detalhada de todas as famílias cadastradas no programa, a fim de identificar se há alguma que está sendo beneficiada de forma indevida e que, portanto, precise ser desligada.

Somente depois desse “pente fino” os R$ 150 a mais por criança começaram a ser pagos.

Outro ponto de dúvida dos brasileiros é o Vale Gás que, segundo rumores, poderia ser descontinuado a partir de 2023, justamente por já haver a parcela extra de R$ 150.

Ao que tudo indica, porém, este outro benefício pode, sim, ser pago, mas somente em fevereiro. Assim, continuará dentro dos moldes de pagamento bimestral.

No que diz respeito a janeiro, portanto, os beneficiários do Bolsa Família receberão somente os R$ 600 já anunciados.

