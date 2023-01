Sem dinheiro para a fatura? O que acontece quando paga menos que o mínimo

Todo mundo sabe que o ideal é que seja gasto apenas um valor compatível com a renda do consumidor. No entanto, alguns momentos passa a ser inevitável extrapolar esse orçamento, seja por imprevistos ou por descontrole financeiro.

Nesses casos, o uso do cartão de crédito se torna perigoso e é preciso se planejar para arcar com todos os custos nas datas de vencimento, visto que, caso contrário, taxas de juros altíssimas são somadas à fatura de maneira progressiva, podendo se transformar uma bola de neve difícil de ser desfeita.

No entanto, há saídas para aqueles que não conseguirem pagar o valor da fatura do cartão antes que problemas maiores sejam traçados. Dessa forma, veja o que fazer para resolver essa situação e quais cuidados tomar.

Entendendo a fatura do cartão de crédito

Como se sabe, o dinheiro utilizado como pagamento a partir do cartão de crédito é, na verdade, da instituição financeira em questão e não do consumidor. Dessa forma, mês a mês é fechada e aberta uma nova fatura que contém os gastos feitos a partir do cartão, que serve como uma modalidade de empréstimo livre de taxas de juros, caso sejam cumpridos os prazos de pagamento.

Dessa maneira, o cartão de crédito, com todas as suas facilidades e funcionalidades, pode servir como um aliado ou, até mesmo, como um grande vilão. Isso porque ele dá a sensação de dinheiro em mãos quando, na verdade, esse valor ainda não existe sob titularidade do consumidor, que vai acumulando contas.

Dessa forma, caso eventualmente este não tenha o dinheiro necessário para pagar a fatura, é possível solicitar ao banco o pagamento do valor mínimo e parcelamento do restante no momento em que a fatura é fechada.

É válido destacar que a opção por parcelar a dívida antes que ela vire um problema maior deve ser feita não sem cuidados, visto que as taxas de juros podem comprometer boa parte do orçamento.

Pagamento abaixo do valor mínimo

Caso o consumidor não tenha a quantia necessária para realizar o pagamento da fatura do cartão de crédito, este tem a opção, como mencionado, de parcelar o valor da conta. No entanto, é preciso ter cuidado com os valores das parcelas, visto que, caso não sejam cumpridas, taxas ainda maiores incidem sobre o valor final da conta, o mesmo ocorre caso o pagamento mínimo não seja respeitado.

Sendo assim, o valor mínimo é definido de acordo com as condições da própria instituição, bem como as taxas de multas e juros que podem fazer com que a dívida, no final das contas, seja muitas vezes maior do que a fatura inicial. Por isso, contrate parcelamentos possíveis de serem pagos e cumpridos para que, assim, você se livre o quanto antes dos perigos da dívida acumulada.

Evite dívidas: como começar a se organizar financeiramente

Retomar o controle das finanças pode ser uma tarefa complicada, visto que essa organização requer, dentre outras coisas, disciplina e redução no padrão de gastos. No entanto, pagar dívidas em aberto é só o primeiro passo para atingir uma boa saúde financeira e, dessa forma, alcançar coisas maiores no futuro.

Para isso, antes de mais nada e preferencialmente em uma folha de papel, reúna as seguintes informações em um local de fácil visualização:

valores que entram na conta, bem como salário, locação, e outros;

valores de contas fixas, tais como contas de internet, energia, condomínio, mensalidades, e o que mais se aplicar;

valor disponível para gastos extras, ponto chave que, em caso de dívidas, deve ser reduzido ao máximo.

Feito isso, ao somar tudo o dinheiro que entra e diminuir, desse total, todo o valor que sai, você terá em mãos o montante mensal disponível para o pagamento de dívidas. Dessa forma, através dos aplicativos de bancos, em muitos casos, você poderá solicitar o pagamento mínimo de sua fatura do cartão de crédito e escolher a melhor opção de parcelamento de acordo com o dinheiro de você tem disponível.

Lembrando que, nesses casos, os juros costumam ser bastante altos, no entanto, é preciso estabelecer parcelas que possam ser cumpridas e pagas como combinado, para que problemas maiores não sejam acometidos.

Para se organizar e programar, são diversas as planilhas e tabelas disponíveis online, onde você poderá preencher todas as informações orçamentárias e, dessa forma, evitar surpresas.