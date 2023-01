Eles estão PESANDO a conta de luz: equipamentos que mais gastam

Existem alguns eletrodomésticos que realmente podem estar encarecendo a sua conta de luz e você não sabe. Isso porque eles são os campeões de consumo de energia elétrica. Muitos deles são comuns e estão em boa parte das residências no Brasil.

Pensando em ajudar você a economizar mais no orçamento do mês, separamos uma lista para apresentar os equipamentos que podem estar pesando na fatura da sua conta de luz.

Com as informações, será possível começar a economizar mais e fazer um uso consciente de cada um desses produtos no dia a dia da sua casa.

Estes aparelhos estão encarecendo sua conta de luz

Primeiramente, é importante destacar que muitos dos aparelhos que pesam na conta de luz podem ser regulados ou usados de forma moderada. No entanto, existem outros que nem sempre dão essa opção, por serem equipamento essenciais para o dia a dia.

Ainda assim, sempre existe uma forma de tentar economizar um pouco mais e tentar fazer um uso consciente de cada eletrodoméstico que separamos aqui.

1 – Chuveiro elétrico

É bom saber que os aparelhos que mais consomem energia elétrica costumam ser aqueles que têm a função de alterar a temperatura. No caso, do chuveiro, quanto mais quente for seu banho, maior será o rombo na conta de luz.

Sendo assim, para economizar um pouco mais, você pode tomar banhos mais curtos ou aproveitar o calor do verão para deixar a água mais fria. No modo verão, 20 horas de acionamento de um chuveiro elétrico é capaz de gerar um gasto de R$ 58, por exemplo.

2 – Ferro de passar roupas

Uma média apontada por especialistas diz que o ferro de passar roupas pode consumir uma quantidade de energia equivalente a R$ 7,80 se for usado por 12 horas.

3 – Ar-condicionado

Se você tem ar-condicionado em casa, saiba que ele é um dos maiores vilões da sua conta de luz. A cada 8 horas com ele ligado, sua conta pode subir mais de R$ 30. Isso depende do modelo e da temperatura também.

4 – Máquina de lavar

Outro aparelho que pode gastar bastante energia, mas é essencial, é a máquina de lavar. A dica aqui está em lavar mais roupas em menos dias.

5 – TV LCD

Uma TV LCD de 32 polegadas é capaz de gerar um gasto de quase R$ 15 por mês na conta de luz.

6 – Secador de cabelo

As pessoas da sua casa utilizam muito o secador de cabelo? Saiba que ele é outro inimigo das despesas.

7 – Geladeira

Por fim, a geladeira é o último equipamento que está na lista dos ladrões da sua conta de luz. Contudo, não dá para desligá-la, mas se você deixar na potência mais fraca e sem que fique “super lotada” ela tende a gastar menos energia elétrica.

