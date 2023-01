Lento e superlotado! Descubra como liberar espaço no WhatsApp

Liberar espaço no WhatsApp é quase que uma necessidade frequente para muitas pessoas que utilizam esse aplicativo de troca de mensagens. Afinal, se não forem tomados os devidos cuidados, e se também não for feito o processo certo de tempos em tempos, este app tende a ficar lento e até mesmo começar a travar, impossibilidade que exista uma comunicação fluida.

Um dos problemas que podem surgir, nesse contexto, é a lentidão na hora de enviar ou receber itens mais pesados, como áudios e vídeos.

Mas, a seguir, está o passo a passo que deve ser seguido sempre que se julgar necessário, para que o “Whats” fique muito mais leve.

Como liberar espaço no WhatsApp de forma extremamente rápida

A solução para liberar espaço no WhatsApp é muito simples. E, o melhor de tudo: é oferecida pela empresa Meta dentro do próprio aplicativo.

Explicando da forma mais resumida e prática possível, eis o passo a passo que deve ser seguido, para obter mais espaço e manter este app funcionado com fluidez, sem nenhuma interrupção causada por problemas de armazenamento:

Estando na parte específica das conversar, é necessário clicar nas 3 “bolinhas” no canto superior;

Feito isso, será hora de clicar em “Configurações” e, então, em “Armazenamento de dados”;

O terceiro passo, e mais importante, será selecionar “Gerenciar armazenamento”.

Pronto!

A tela que surgirá mostrará todo o consumo de dados dentro do WhatsApp, bem como os itens que estão demandando mais memória.

Com base nestas informações, o usuário já conseguirá identificar quais são os arquivos de mídia mais pesados, como aqueles que foram encaminhados com muita frequência, e deletar tudo o que julgar necessário.

Quanto mais “leve” estiver o celular, melhor

Além de excluir os arquivos propriamente ditos, o usuário que deseja liberar espaço no WhatsApp também pode deletar diretamente as conversas mais pesadas, fazendo a devida marcação para que todas as mídias nelas contidas sejam excluídas do aparelho celular.

Seguindo o mesmo passo a passo acima, já será possível ver todas as conversar do aplicativo listadas por “ordem de peso”. Aí, é só deletar as que desejar.

Outra dica interessante para se adotar, na hora de manter o Whats mais leve, é selecionar, nas configurações, a opção de não baixar arquivos de mídia de forma automática. Assim, sempre que receber um vídeo ou uma foto, por exemplo, o usuário terá que clicar sobre tal item para de fato visualizá-lo, caso seja do seu interesse.

Vale lembrar, ainda, que um celular “pesado”, como um todo, também pode fazer com que os aplicativos nele instalados funcionem de forma mais lenta.

Logo, é importante não só liberar espaço no WhatsApp, mas também no celular como um todo, para que tudo funcione de forma mais fluída.

Nesse sentido, não basta somente deletar fotos e vídeos antigos, entre outras coisas. É necessário, também, esvaziar a lixeira, para que o espaço na memória realmente aumente.

