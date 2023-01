Salário-mínimo: projeção é de alta histórica daqui para frente; entenda

Embora muitos não entendam, mas todos sabem que o salário mínimo sobe de acordo com o preço dos produtos. Há 20 anos atrás o salário mínimo era de R$ 300 reais por exemplo, porém, os produtos mantinham as mesmas proporções. Portanto, o salário mínimo sobe obrigatoriamente todos os anos a nível da inflação – com isso, o poder de compra dos brasileiros não diminui, mas também não aumenta! Através da PEC de Transição do Novo Governo, o salário mínimo subiu 8% em relação ao anterior e pela primeira vez ficou acima da inflação! Veja abaixo o que esperar disso e quais serão os salários dos próximos anos.

Projeto de Lei promete salários maiores nos próximos anos

A fim de garantir o poder de compra dos brasileiros, o senador Paulo Paim (PT – RS) criou o PL nº 1.231/2022. Que garante que o salário mínimo seja reajustado anualmente acima da inflação – aumentando o poder de compra dos brasileiros, e não apenas preservando; bem como outras regras a serem aplicadas.

O PL foi entregue ao Senado e aguarda os demais tramites para liberação da Secretaria da Casa. O Governo Federal não tem por obrigação aumentar o salário mínimo acima da inflação, apenas igualar – a fim de preservar o poder de compra dos brasileiros.

Entrementes, a inflação analisada muitas vezes é bem diferente da sentida na carteira dos brasileiros; visto que ela considera várias serviços e produtos: pensando nisso, criou-se esse projeto de lei – que se aprovado, irá garantir que os salários dos próximos anos sejam ajustados acima da inflação.

Caso seja aprovado, as medidas entrarão em vigor em janeiro de 2024. E irá se estender pelos próximos anos! Visto que isso irá aumentar o poder de compra dos brasileiros – e até mesmo igualando a inflação. Visto que em alguns serviços e produtos a inflação é sentida de maneira mais dura e direta pelos brasileiros.

Entenda como funciona

O PL sendo aprovado, o salário irá levar em consideração o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do ano anterior, somado com um extra referente ao dobro da variação do PIB dos últimos dois semestres. Além de que no primeiro dia de maio de todos os anos seria feita uma nova análise, a fim de avaliar se as métricas estipuladas estavam condizendo com a realidade.

A fim de saber se o brasileiro havia ganhado ou perdido o poder de compra: caso tivesse perdido, um novo reajuste seria feito. Visto que devido o atraso nos números, muitas vezes os valores estipulados saem equivocados. O PL irá contemplar não somente os trabalhadores que atuam sob regime CLT, mas os beneficiários do INSS também.

Caso o PIB anual seja nulo ou negativo, apenas o índice da inflação será usado para indicar o reajuste do salário mínimo. Caso a inflação seja nula ou negativa, apenas o PIB será usado para indicar o reajuste do salário mínimo. Caso ambos sejam negativos (muito raro ocorrer esse cenário), o reajuste do salário mínimo será de apenas 1%.

Lembrando que em 2023 o salário vigente é de R$ 1.320 reais. Para os trabalhadores e beneficiários do INSS. Com aumento de 8% em relação ao salário anterior.

