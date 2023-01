Alerta para SAÚDE? Significado da cor da urina; entenda

Talvez você não saiba, mas urina carrega um pigmento que é chamado de urocromo. Ele é o responsável por dar a cor ao líquido que é expelido diariamente pelo corpo humano. No entanto, existem alguns fatores que podem alterar sua coloração e muitos deles indicam que algo não está bem com a sua saúde.

Pensando nisso, separamos alguns significados para a cor da urina que merecem a sua atenção. No entanto, é importante frisar que as informações presentes aqui foram retiradas de autoridades em saúde, mas não devem ser utilizadas como diagnósticos. Qualquer alteração fisiológica deve ser motivo suficiente para procurar a orientação de um médico.

Significados para cada cor de urina

Confira abaixo alguns dos possíveis significados para diferentes cores presentes na urina. Algumas são comuns, mas outras podem ser bem raras.

Urina clara

A cor clara ou quase transparente indica que você está tomando água demais. Se sua urina parece água, o ideal é reduzir o consumo de água durante o dia. No entanto, se a sua ingestão de líquidos permanece normal, é importante procurar a orientação de um médico, já que algumas condições de saúde podem fazer com que isso ocorra, como alterações hepáticas.

Amarelado ouro ou âmbar

Esta é a coloração normal da urina, mas se estiver com odor forte ou uma cor muito forte, pode ser sinal de desidratação. Contudo, apenas um teste laboratorial é capaz de revelar o que se encontra por trás da situação.

A cor laranja também é sinal de desidratação e você precisa tomar mais água durante o dia.

Urina vermelha ou rosa

Urina de cor avermelhada ou rosa não é bom sinal, pois pode indicar a presença de sangue. No entanto, pessoas com cálculo renal (pedras nos rins) podem apresentar esse sintoma. Ainda assim existem outras condições, como tumores de bexiga e rins, uso de medicamentos, aumento da próstata e outros

Marrom escuro

Quadros de desidratação mais severos podem fazer com que a urina assuma um tom de marrom escuro. Alguns remédios de uso controlado podem fazer com que isso aconteça. Algumas doenças também podem fazer com isso ocorra, como a porfiria.

Urina azul ou verde

Por fim, se a sua urina assumiu um tom azulado é sinal de que você consumiu algum alimento com muito corante ou que fez uso de medicamentos específicos. Existe uma condição de saúde chamada hipercalcemia benigna que também faz com isso ocorra.

Lembre-se que qualquer alteração na cor de sua urina tem que ser levada a sério e deve motivar a consulta com um especialista.