Bolsa Família CANCELADO! 10 motivos que fazem isso

Quase 22 milhões de brasileiros estão cadastrados e têm direito a receber os R$ 600 do Bolsa Família pelo governo federal. No entanto, é preciso lembrar que o benefício não é concedido em caráter vitalício e existem condições para que o cidadão continue tendo os depósitos em sua conta.

Abaixo, listamos as principais causas de cancelamento do Bolsa Família para que os brasileiros fiquem atentos e não cometam deslizes. Afinal, os valores são destinados aos cidadãos de baixa renda e que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

Bolsa Família: 10 coisas que fazem você ser CANCELADO

1 – Atenção! Não obedecer ou cumpri o calendário de vacinação de crianças cancela o benefício;

2 – Deixar que as crianças da casa fiquem desnutridas ou mal-nutridas;

3 – Gestantes precisam realizar o exame pré-natal para ter direito ao benefício;

4 – A frequência escolar das crianças e adolescentes deve ser, no mínimo, entre 60% e 75%;

5 – Deixar de atualizar os seus dados do Cadastro Único por dois anos ou mais leva ao cancelamento;

6 – Se depois de dois anos de recebimento do Bolsa Família a renda aumentar mais do que o necessário para ter acesso ao benefício;

7 – Se o óbito for registrado junto ao banco de dados do governo federal (motivo inevitável);

8 – Se o valor não for movimentado em até 120 dias o benefício do Bolsa Família será cancelado;

9 – É preciso morar no Brasil para receber os R$ 600. Quem sair do país terá o auxílio cancelado automaticamente;

10 – Recebimento de recursos e outros auxílios previdenciários e assistenciais do governo. Neste caso, vale ressaltar, o benefício será cancelado após 1 ano.

Quais são os principais motivos que cancelam o benefício?

De acordo com o governo federal, os motivos que mais resultam no cancelamento do Bolsa Família são:

– O descumprimento do calendário de vacinação de crianças menores de 7 anos de idade, além da falta de acompanhamento pré-natal por parte de gestantes beneficiárias;

– Deixar criança que tenha entre 6 e 15 anos não obter frequência escolar mínima de 75%.

Estes motivos são as principais causas de cortes e cancelamentos dentro do Bolsa Família. Todas as razões apresentadas aqui não são passíveis de revisão ou de ações para burlar o sistema.

As dúvidas sobre o tema também podem ser tiradas junto ao Centro de Assistência e Referência Social onde o cidadão possui Cadastro Único registrado.

