5 MIL vagas para BOLSA de estudos pelo Santander; veja como conseguir

Muitas pessoas que querem continuar estudando buscam uma bolsa de estudos para tornar esse sonho realidade. E a boa notícia é que quem é cliente do Banco Santander não precisa depender da oferta de bolsas feita pela instituição de ensino escolhida.

O próprio banco, por meio do seu programa Santander Educação, disponibiliza bolsas destinadas aos estudos do ensino superior, sendo que qualquer cliente pode concorrer a esta oportunidade.

Há, obviamente, algumas regras para serem seguidas. Mas, para os correntistas, a chance de obter um novo diploma pode estar muito mais perto do que parece.

No que consiste a bolsa de estudos oferecida pelo Santander

Como explicado acima, cada bolsa de estudos que o Banco Santander oferece faz parte de um de seus programas que têm como objetivo garantir educação de qualidade à população brasileira.

No que diz respeito às quase 5 mil vagas do Santander Educação, especificamente, serão contemplados os interessados em seguir com os estudos de nível superior.

O processo seletivo referente ao ano de 2023 terá vagas voltadas para a primeira graduação e também para a realização de MBA (Master in Business Administration, que são os cursos mais voltados para carreiras executivas e empresariais).

A maior parte das bolsas de estudos, porém, é dedicada à pós-graduação.

Entre as vantagens que o programa oferece, pode-se citar:

A disponibilização de aulas de inglês por 1 mês;

12 mensalidades pagas;

Material didático pago também por 12 meses.

Vale lembrar, inclusive, que para 2023 a bolsa de estudos oferecida pelo Santander terá o valor mensal de R$ 726, sendo este valor reajustado todos os anos.

Todo interessado precisa ser cliente desta instituição financeira, e ter um histórico acadêmico exemplar, inclusive no que diz respeito à ausência nas aulas.

Atendendo a estes pré-requisitos, basta se inscrever na faculdade ou universidade de seu interesse, de preferência já estando com cadastro no Santander Educação, e então aguardar para se inscrever no processo seletivo propriamente dito, marcado para acontecer em janeiro ou fevereiro deste ano.

Banco oferece oportunidades dentro e fora do Brasil

Além da oferta de bolsa de estudos voltada para quem quer estudar no Brasil, o Banco Santander também oferece bolsas para intercâmbios, permitindo que os estudantes tenham uma vivência ainda mais ampliada das áreas que desejam seguir, a exemplo como marketing e tecnologia.

E é assim, por sinal, que a instituição reforça, cada vez mais, que é muito mais do que apenas um banco: é também uma empresa preocupada com o desenvolvimento cultural, social e educacional das pessoas que compõem os locais nos quais está presente.

Parceiro do Idoso, Projeto Escola Brasil e Parcerias em Ação são apenas alguns dos outros projetos sociais idealizados pela marca.

