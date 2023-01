Melhores profissões e ótimos salários; veja o TOP de 2023

Quem é que nunca sonhou com a aquela vaga de emprego dos sonhos, conhecidas por pagarem ótimos salários, não é mesmo?

Pois elas existem, e fazem parte de algumas das melhores profissões previstas para estarem em alta durante o ano de 2023. Concorrer a uma delas, porém, exige estudo e dedicação, uma vez que tais vagas estão voltadas para as seguintes áreas:

Marketing e Vendas;

Contabilidade, Finanças e Mercado Financeiro como um todo;

Recursos Humanos;

Tecnologia;

Logística e Infraestrutura;

Engenharia;

E-commerce e Varejo;

Agronegócio;

Saúde;

Bens de Consumo.

De acordo com os especialista que elaboraram o Guia Salarial Robert Half referente a este ano, tais profissões e suas respectivas vagas se tornam ainda mais tentadoras quando percebe-se que em algumas delas o salário mensal gira em torno de R$ 50 mil.

As melhores profissões para quem quer ganhar muito dinheiro e 2023

As melhores profissões, que estarão em alta e compõem o TOP 2023 no que diz respeito a salários, oferecem as seguintes oportunidades:

Vagas de Gerente de E-commerce, pagando até R$ 27,3 mil, em média;

Vagas de Tech Lead, com salários que chegam aos surpreendentes R$ 50 mil;

Vagas de Gerente de Supply Chain, com remuneração que pode chegar a R$ 30 mil;

Vagas de Direto de Recursos Humanos, que pode pagar um pouco mais que R$ 50 mil;

Vagas de Modelagem Financeira, pagando até R$ 41 mil, aproximadamente;

Vagas de Data Analytics, com salários que podem chegar a R$ 20 mil;

Vagas de Operações Estruturadas e Advogados de Banking, que podem pagar até R$ 42 mil, em média.

Os salários mínimos, considerando todas as oportunidades acima, começam em R$ 5,3 mil, mas podem ser de R$ 30 mil, por exemplo, no caso das melhores profissões que pagam mais.

É importante frisar, porém, que as remunerações e benefícios variam de acordo com as tarefas que serão desempenhadas e, também, de acordo com o porte da empresa contratante.

As expectativas de abertura de vagas com ótimos salários para este ano

Quando questionados, 94% dos empresários que ajudaram a compor o Guia Salarial Robert Half se mostraram otimistas em relação à abertura de vagas em suas empresas. E quase 50% deles de fato pretendem oferecer oportunidades ao longo do ano, principalmente nas áreas de logística, tecnologia e engenharia.

É preciso encarar, porém, uma possível dificuldade em conseguir preencher cada vaga criada. Isso porque as melhores profissões do mercado têm ajudado a diminuir a taxa de desemprego no país desde 2022.

E isso, inevitavelmente, faz com que seja difícil encontrar mão de obra que seja qualificada e que esteja disponível no mercado de trabalho.

