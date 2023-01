BPC permite empréstimo consignado; entenda o assunto

Os beneficiários do INSS que recebem mensalmente parcelas do Benefício de Prestação Continuada – BPC, podem contratar o chamado empréstimo consignado através de algumas regras estipuladas pelo Banco Central. A modalidade garante menos juros e um prazo maior para ser pago. Com condições exclusivas, é possível bloquear ou não o serviço; veja abaixo todos os detalhes sobre o empréstimo consignado para beneficiários do INSS.

Consignado BPC

O empréstimo consignado trata-se de uma modalidade de empréstimo que desconta as parcelas diretamente da folha salarial do beneficiário. Com isso, as chances de inadimplência são praticamente zero! Possibilitando que o banco ofereça melhores condições e juros bem abaixo das demais modalidades.

Há uma nova regra estipulada pelo BC que bloqueia a possibilidade da realização de empréstimo em novos benefícios – evitando fraudes ou golpes recorrentes que aplicam em novos beneficiários do INSS – portando, desde março do ano passado, somente após 90 dias é possível contratar o consignado do INSS.

Tratando-se de uma modalidade exclusiva para funcionários públicos ou beneficiários do INSS; caso o desbloqueio para empréstimos não seja efetuado – o beneficiário ficará impossibilitado de efetuar a contratação.

Sendo válido lembrar que após a concessão do benefício as empresas financeiras não podem entrar em contato com o beneficiário através do telefone ou qualquer outro aplicativo de mensagens por 180 dias – a fim de prezar pela privacidade do beneficiário.

Vale a pena contratar o consignado BPC?

Com certeza! Em alguns casos o beneficiário se ver na necessidade de contratar algum tipo de empréstimo a fim de realizar alguma compra, quitar dívidas, etc. Ao invés da contratação de um empréstimo pessoal, o consignado trará melhores condições e taxas de juros. Portanto, dependendo da situação do beneficiário é válido e super a pena!

Como realizar o desbloqueio para contratar o consignado BPC?

É bem simples! Após passar o período de carência estipulado pelo Banco Central. Que são de 90 dias após o início do recebimento; é possível desbloquear o empréstimo através do aplicativo Meu INSS; isto é, se o beneficiário portar selo de autenticação prata ou ouro.

Sendo necessário ir até a aba serviços e logo em seguida clicar em Bloquear/Desbloquear Benefício para Consignado. Caso contrário, é necessário ligar para o número 135 – Central de Atendimentos e agendar uma visita presencial até uma das agências da Previdência Privada.

Embora seja um boa opção para muitos, é sempre indicado que o usuário esteja bem atento aos empréstimos solicitados. Já que é comum a tentativa de fraudes em beneficiários novatos no INSS; com isso, qualquer reclamação pode ser destinada ao PROCON local e posteriormente ao Senacon; a fim de realizar o cancelamento parcial do empréstimo.

