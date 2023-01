Bolsa Família será CORTADO de quem tem carteira assinada?

Há praticamente uma semana o programa de distribuição de renda voltou à ativa no país. Devido a transição de Governo, novos programas estão surgindo e outros voltaram à sua existência. Muitas dúvidas cercam o Bolsa Família 2023, aos poucos tudo irá ficando mais claro – sobre os valores, quem tem direito e as regras para recebimento. Entrementes, e quem conseguir um trabalho de carteira assinada – continuará recebendo o benefício? Veja abaixo todos os detalhes sobre o benefício e a resposta para essa pergunta!

Bolsa Família 2023 e suas mudanças

Logo após a substituição do Auxílio Brasil, as primeiras medidas adotadas serão garantir a devida distribuição de renda para as pessoas que de fato necessitam; com isso, espera-se que haja um grande número de cadastros bloqueados; bem como de famílias unipessoais ou que estejam com o cadastro desatualizado.

Com isso, a equipe de transição do presidente eleito prometeu que haverá uma restruturação de alguns programas, como por exemplo: Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Fazendo com que as regras sejam alteradas e visem unicamente as pessoas de que de fato necessitam.

Parte das alterações vigentes entraram em ação já neste mês de janeiro – como foi o caso do adicional de R$ 150 para as famílias que possuem crianças de até seis anos presentes dentro do núcleo familiar.

Dentro dos requisitos necessário para o recebimento do benefício, é necessário que a família esteja vivendo sob condições de pobreza ou extrema pobreza: isto é, recebendo no máximo R$ 210 reais per capita – o cálculo é feito somando a renda total do lar e dividindo pelo número de moradores.

Visto que a quantia recebida é igual mediante o número de moradores; espera-se que isso seja algo a ser pensado como mudança: alterando os valores de acordo com a quantidade de habitantes dentro do lar – famílias unipessoais recebem o mesmo valor de uma família de cinco integrantes.

Mudanças previstas para famílias que trabalham sob regime CLT

Os critérios exigidos para a aprovação no Bolsa Família 2023 já foram descritos há bastante tempo! E dentre eles: estar com os dados devidamente atualizados no CadÚnico é o principal. Bem como estar sob pobreza ou extrema pobreza e cumprir os requisitos sociais exigidos em 2023.

Como por exemplo: cartão de vacina atualizado e crianças devidamente matriculadas na escola. Ademais, não há nenhuma restrição para famílias que têm integrantes que trabalham de carteira assinada.

Contanto, que estejam dentro das regras: ou seja, a de renda. Vivendo com no máximo R$ 210 per capita, isso vale para os trabalhadores formais e informais.

Neste ano de 2023 haverá um grande pente-fino que foi anunciado desde os primórdios da campanha eleitoral a fim de barrar esses cadastros e dar mais legibilidade ao programa de distribuição de renda.

