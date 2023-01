Vá ao médico! Signos que devem ter CUIDADO com a saúde neste ano

Pode até parecer um pouco estranho logo de cara, mas você sabia que a sua saúde, de acordo com a Astrologia, também pode ser determinada através dos signos? Na verdade, cada um deles possuem o que podemos chamar de “ponto fraco” e, nesses casos, a atenção deve ser redobrada.

Para além destes pontos de tensão e sensibilidade, o ano de 2023 pode representar perigo a saúde para alguns dos signos do Zodíaco. Dessa forma, a palavra do ano, para estes, pode ser precaução! Não deixe que os tempos cada vez mais acelerados prejudiquem a sua integridade física e mental.

Sendo assim, veja a lista dos signos que precisam ligar o alerta e não deixar a saúde de lado em 2023.

Mapa Astral: como funciona?

O mapa astral é a representação do céu no momento em que você nasceu e, por isso, cada um tem o seu. O que muita gente não sabe é que ele vai muito além da definição do signo solar, que é aquele principal e definidor dos aspectos mais gerais na personalidade de cada um.

No entanto, mais do que isso, o seu mapa astral, através do estudo e da leitura da posição dos astros, como uma espécie de radiografia do céu, indica também todos os caminhos e possibilidades, passados, presentes e futuros, a respeito de como você é e do que pode acontecer.

Apesar de definições bem próximas da realidade, na verdade, as indicações contidas no seu mapa através da distribuição dos doze signos em casas astrológicas servem como características que podem ser potencializadas ou reduzidas a partir de suas escolhas, hábitos e ambiente externo.

Dessa forma, você pode montar o seu mapa astral em versão gratuita através de sites como Personare (personare.com.br/astrologia/horoscopo) e Astrolink (https://www.astrolink.com.br/) e visualizar os aspectos mais centrais ou mais profundos sobre sua personalidade, escolhas, comportamento e estilo, tudo através do seu signo solar, ascendente, vênus, lua, e mais.

Para tanto, basta fornecer ao site escolhido informações como local e data de nascimento.

Qual é o ponto fraco de cada signo?

Quando o assunto é saúde, o seu mapa astral também pode explicar muita coisa e, mais do que isso, ao apontar as áreas mais frágeis de cada signo, pode ajudar bastante na hora de direcionar os cuidados necessários para determinado aspecto. Por isso, veja a seguir qual seria esse ponto fraco físico de cada signo:

Áries: cabeça; Touro: pescoço; Gêmeos: pulmões; Câncer: órgãos abdominais; Leão: costas; Virgem: intestino e aparelho digestivo; Libra: vesícula; Escorpião: órgãos genitais; Sagitário: pernas; Capricórnio: ossos; Aquário: sistema nervoso; Peixes: pés.

2023: quais signos devem ter atenção redobrada quanto a saúde

Para além dos pontos considerados mais suscetíveis a fragilidade de cada signo, em 2023, alguns deles deverão ter atenção e cuidado redobrado também direcionados para outros aspectos não tão específicos, sobretudo quanto à saúde mental. Veja quais são eles:

Áries

Para o primeiro signo do Zodíaco, 2023 exige muita cautela. Isso porque os nativos de Áries com toda a sua intensidade podem exagerar na dose e, por isso, prejudicar a saúde.

Gêmeos

Conhecidos por sua personalidade falante e, muitas vezes, até mesmo fofoqueira, os geminianos tendem a ser pessoas sociáveis. Por isso, não suprima os seus instintos! Neste ano, guardar os sentimentos e emoções para si podem prejudicar a sua saúde mental.

Libra

Queridos, amigáveis e agitados, os librianos podem acabar construindo uma rotina bastante pesada. No entanto, precisam ter cuidado com seus limites e desacelerar, caso possível, visto que o estresse pode trazer sintomas físicos e mentais sérios para os nativos de Libra neste ano.

Aquário

Conhecidos por serem um tanto quanto imediatista, os aquarianos precisam ter atenção redobrada para não acabarem passando no ponto e, dessa forma, desenvolver sintomas de ansiedade, que podem o atingir neste ano.