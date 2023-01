Consignado em até 96 vezes e juros baixos; confira o que o Banco Inter oferece

Não é sequer necessário destacar que, o ideal, é de que as contas estejam em dias e maiores problemas sejam evitados. No entanto, em alguns momentos, o orçamento pode ficar curto e o jeito é recorrer para outros caminhos emergenciais.

Dessa forma, a solicitação de um empréstimo pode ser um deles e, se bem planejado, pode servir como um verdadeiro alívio para o cidadão, seja para investir em alguma coisa, realizar uma compra necessária ou pagar dívidas mais antigas.

É nesse sentido que o Banco Inter lançou a modalidade de empréstimo consignado, no qual, com condições facilitadas, atenda as necessidade mais urgentes do cliente com pagamento em quase 100 vezes e, o melhor, com juros mais baixos.

Contudo, é preciso antes relembrar alguns cuidados importantes na hora de considerar o empréstimo, sobretudo o consignado, como opção viável dentre as possibilidades. Sendo assim, veja a seguir o que é preciso levar em conta e como solicitar o consignado do Inter.

Empréstimo consignado: cuidados necessários

Um empréstimo consignado é quando você pega emprestado um valor em dinheiro através de bancos e instituições financeiras de forma com que as parcelas sejam descontadas diretamente através de sua folha de pagamento.

Dessa forma, visto que a quitação da dívida seja garantida por estar vinculada com os recebimentos mensais do cliente, o processo de contratação é facilitado e as burocracias de análise são bem menores se comparadas às outras modalidades de empréstimo.

É nesse sentido que o Inter está oferecendo condições especiais para contrato de consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. No entanto, justamente por se tratar de um contrato que vai descontar, mês a mês, valores em seu pagamento, é preciso ter muito cuidado na hora de optar pelo empréstimo, visto que os juros podem comprometer o seu orçamento e virar uma bola de neve.

No entanto, após análises cuidadosas, a opção pelo contrato pode servir como forma de tirar o cliente do sufoco e oferecer novas oportunidades de pagar dívidas ou, até mesmo investir o dinheiro.

Consignado Inter

O antigo Banco Intermedium é um dos primeiros e principais bancos digitais do Brasil, ou seja, ele é uma das instituições financeiras do país que concede a maior parte de seus serviços sob formato online, portanto, se consolidando como uma empresa de tecnologia.

No início, os brasileiros tinham uma certa desconfiança com o formato destes bancos que, por não possuírem uma agência física, acabam por causar estranhamento naqueles que se acostumaram com os bancos tradicionais. Contudo, esse formato se popularizou por suas facilidades, sobretudo em relação à interface de aplicativos e resolução de problemas e, além disso, por geralmente não possuírem anuidade ou taxas de contratação.

Além de outros serviços, o Inter também está com a modalidade de consignado disponível, no qual o cliente pode solicitar um valor emprestado ao banco e realizar os pagamentos em formato de parcelas que prometem condições facilitadas, bem como:

alto número de parcelas, podendo chegar a 96 vezes;

facilidade de contratação do empréstimo com burocracias reduzidas;

recebimento do dinheiro em até 48 horas após a contratação;

Cartão Inter Black específico para contratos mais caros;

R$ 150 em conta a cada indicação de amigo.

Como contratar

Se você se interessou pelas condições e facilidades oferecidas pelo Inter, para solicitar o empréstimo consignado pelo Inter é, na verdade, bastante simples. Para isso, siga os passos abaixo: