Antecipação do Bolsa Família e calendário de janeiro; o que vai acontecer?

O ano de 2023 está apenas começando e a população já deseja saber como será feito o pagamento do programa Bolsa Família e se realmente acontecerá a antecipação. Conforme informações divulgadas pela impressa, a primeira parcela que continuará com o valor de R$ 600 será feita no dia 18 de janeiro (quarta-feira), conforme a ordem do calendário oficial.

Para o público que recebe esse benefício sabe que no ano de 2022 o governo fez algumas antecipações nos pagamentos, por isso a dúvida surgiu nesse ano também. No entanto, a resposta que temos até o momento é que não haverá antecipação dessa parcela. O banco da Caixa Econômica Federal divulgou o calendário oficial ainda no mês de dezembro de 2022 e afirma que seguirá arrisca, ou seja, conforme a data divulgada.

Lembrando que o pagamento feito pela Caixa é depositado nos últimos 10 dias uteis de cada mês.

A volta do Bolsa Família

Com a posse do novo presidente, Lula (PT), o programa volta a ter o nome de Bolsa Família, o mesmo já informou que terá mudanças em algumas regras para que as famílias permaneçam no programa e recebendo o benefício, como por exemplo, a questão da frequência escolar da criança, acompanhamento para as mulheres gestantes, pré-natal e, principalmente, a manutenção em dia da carteira de vacinação, que nessa época que estamos vivemos é de suma importância para o bem da população.

Já referente ao pagamento, o que gerou dúvidas e medo nos beneficiários do programa em 2022, pelo fato no valor poder cair neste ano, o governo Lula conseguiu permanecer com o valor de R$ 600 para auxiliar as famílias do programa social. E conforme o calendário desse ano, o único adiantamento que pode ocorrer na data dos pagamentos é somente no mês de dezembro, que deve terminar de ser pago no dia 22.

O motivo da antecipação em dezembro é que por ser um mês de comemorações (natal e ano novo), as famílias recebem o dinheiro da parcela antes da data prevista para poder realizar suas festividades e comemorar com a família. Fora isso, eles pretendem seguir a data convencional em todos os meses.

Calendário Oficial do mês de janeiro

Mesmo após a mudança de governo, algumas regras do benefício continuam a mesma, como por exemplo a forma que é feito o pagamento do benefício social, continuará sendo depositado através da conta poupança social digital da Caixa, lembrando que pode ser acessado pelo aplicativo Caixa Tem ou, se preferir, pode realizar o saque presencialmente em uma das agências ou nas lotéricas.

Para que seja feito o deposito, o banco informa uma sequência determinada a partir do último número do NIS, ou seja, Número de Identificação Social, assim, cada número tem uma data especifica para receber dentro do calendário. Segue abaixo e já anota a sua data:

Número do NIS final 1: pagamento dia 18 de janeiro

Número do NIS final 2: pagamento dia 19 de janeiro

Número do NIS final 3: pagamento dia 20 de janeiro

Número do NIS final 4: pagamento dia 23 de janeiro

Número do NIS final 5: pagamento dia 24 de janeiro

Número do NIS final 6: pagamento dia 25 de janeiro

Número do NIS final 7: pagamento dia 26 de janeiro

Número do NIS final 8: pagamento dia 27 de janeiro

Número do NIS final 9: pagamento dia 30 de janeiro

Número do NIS final 0: pagamento dia 31 de janeiro

