Como cancelar o consignado do Auxílio Brasil; passo a passo

Embora o empréstimo consignado do Auxílio Brasil tenha ajudado bastante, há momentos que o dinheiro subtraído nas parcelas faz falta! Talvez seja a hora de cancelar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil e iniciar o ano de 2023 sem dívidas e débitos pendentes! Muitos não sabem, mas é possível cancelar o empréstimo do Auxílio Brasil – se livrando agora mesmo da pendência. Veja abaixo como cancelar o consignado e os valores a serem pagos.

Consignado Auxílio Brasil

Sendo liberado para os brasileiros no mês de outubro do ano passado, o empréstimo do Auxílio Brasil ajudou inúmeras famílias a quitarem dívidas e até mesmo a comprar algo desejado: várias lojas brasileiras ofereceram crédito na hora em troca das parcelas do Auxílio Brasil.

Bem como algumas lojas de celulares, que venderam seus eletrônicos em convênio com o Programa Federal. Entrementes, há um momento que as parcelas são pesadas – e serem tiradas do orçamento final fazem muita falta! Visto que o valor máximo das parcelas eram de R$ 160 reais.

Mesmo com dívidas, pendências e salário reduzido: muitas famílias optaram por realizar a contratação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil – ou seja, aquele empréstimo que o valor das parcelas é descontado diretamente na folha de pagamentos: entregando juros menores e maior prazo para pagamentos.

Com o início do novo ano, muitas famílias pensaram em cancelar o produto – e embora muitos não saibam, é possível cancelar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil! É tudo muito simples e fácil como será mostrado a seguir. Lembrando que agora o Auxílio Brasil refere-se ao atual programa do Governo Federal, o Bolsa Família.

Cancelar consignado do Auxílio Brasil

Grande parte dos beneficiários do Auxílio Brasil fizeram a contratação do empréstimo através da Caixa Econômica Federal. Outros por outras instituições financeiras – só que privadas. É possível cancelar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil somente aos clientes Caixa: pelo menos a primeiro instante.

Os clientes Caixa podem solicitar o cancelamento do consignado através da Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal (0800 726 0101) ou Agência Física. Sendo necessário apenas apresentar os documentos pessoais e confirmação de conta.

É de extrema importância que o beneficiário esteja com o restante do valor das parcelas em conta-corrente. Em até 7 dias o empréstimo é cancelado e o dinheiro é subtraído da conta para quitação dos débitos pendentes com a instituição financeira. Os valores restantes podem ser consultados através do aplicativo do Caixa Tem.

Muitos bancos privados que ofertaram o consignado do Auxílio Brasil, possuem a opção de amortizar parcelas. Recomenda-se que o mesmo seja contatado a fim de questionar sobre as condições de amortização de parcelas, para quitá-las e o empréstimo ser cancelado.

