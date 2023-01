TODOS os benefícios do Cadastro Único: lista é grande e surpreende

É notavél perceber quantos brasileiros precisam de ajuda em nosso país, devido a isso, o programa criado pelo Governo Federal, CadÚnico (Cadastro Único) deixa de ser apenas um benefício e sim uma ajuda para sobrevivência. Esse programa atende somente famílias de baixa renda (situação de pobreza ou extrema pobreza). Além disso, é através deste programa que o Governo consegue ter acesso e monitoramento da real condição da família brasileira que tem o cadastro.

Por isso, é de suma importância a família que está passando necessidade fazer a inscrição no CadÚnico, lembrando que a partir do momento da inscrição, o membro responsável deve sempre estar com o cadastro atualizado para poder receber os benefícios, caso contrário os benefícios são cancelados. Ao menos, de dois em dois anos deve ter a atualização.

Cadastro Único

O CadÚnico pode ser considerado uma das maiores plataformas já criada pelo Governo para atender especialmente a população de baixa renda, tendo como prioridade a ajuda da ação social. Então, lembre-se, a atualização é importante para continuar recebendo os benefícios.

Se você deseja fazer o cadastro do CadÚnico, basta ir até o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – da sua cidade e realizar a inscrição e seguir as próximas etapas. Neste caso, é necessário ir um membro responsável por família (preferencialmente sexo feminino).

Quais são os benefícios que tem no CadÚnico?

Como citado acima, o programa do CadÚnico foi criado especialmente para atender a população de baixa renda, os benefícios são vários e com certeza você já deve ter escutado o nome de algum deles. Para quem tem inscrição, são cerca de 2o benefícios social que estão disponíveis.

Lembrando que você não irá receber os 20, cada benefício tem regras e requisitos, se caso não atender a esses pontos, a família não recebe. Segue abaixo a lista dos nomes dos benefícios sociais ofertados pelo Governo Federal através da plataforma Cadastro Único:

1 – Bolsa Família

2 – Casa Verde e Amarela

3 – Tarifa Social de Energia Elétrica

4 – ID Jovem

5 – Benefício de Prestação Continuada

7 – Fomento às Atividades Produtivas Rurais

8 – Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda

9 – Isenção de taxas de inscrição em Concursos Públicos

10 – Telefone Popular

11 – Carta Social

12 – Carteira da pessoa idosa

13 – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

14 – Programa Nacional de Crédito Fundiário

15 – Programas Cisternas

16 – Programa Nacional de Reforma Agrária

17 – Água para todos

18 – Programa Brasil Alfabetizado

19 – Bolsa Verde

20 – Auxílio Gás

Um dos mais conhecidos e usado pela poopulação no ano de 2022 foi o Bolsa Família (que se chamava Auxílio Brasil, decretado pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro, para que o benefício não tivesse mais vínculo com o petista Lula). No entanto, com a posse do governo Lula o nome voltou para Bolsa Família. O programa paga parcelas no valor de R$ 600 para famílias em situação de extrema pobreza e pobreza.

Outro benefício popular foi o Auxílio Gás pago pelo Governo Federal juntamente com a parcela do Bolsa Família. Como o nome já diz, o auxílio foi criado para ajudar os familiares a comprarem o botijão do gás de cozinha que teve um aumento agressivo no preço. O auxílio era pago de dois em dois meses, e tem previsão de retornar no mês de fevereiro deste ano.

