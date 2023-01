Signos que podem ficar RICOS em 2023

Os signos não indicam uma determinação fixa na vida de alguém, porém, para aqueles que acreditam na força dos astros nos acontecimentos da vida, algumas indicações podem ser de brilhar os olhos.

Pode assumir: são poucos os que nunca descartaram previsões ruins sobre seu signo mas quando o assunto era bom resolveram dar ouvidos ao horóscopo.

O mapa astral, nesse sentido, pode te ajudar a conhecer melhor seus pontos positivos e negativos e trabalhar a partir deles, reforçando seus melhores aspectos. Vale a pena conferir, então, um pouco mais sobre a projeção astral e ver se você está incluso na categoria de signos que podem ficar ricos nesse novo ano.

Conhecendo o mapa astral

O mapa astral representa uma projeção do céu no local e momento de nascimento do indivíduo. De modo geral, associamos o signo solar às características pessoais de cada pessoa, visto que eles são os principais modeladores da personalidade de alguém.

Mas é importante ressaltar que, no ponto de vista da astrologia, não é apenas o sol que importa. Aspectos como lua, ascendente e outros também representam partes importantes de alguém. Nesse sentido, confira, de maneira geral, qual a destinação de alguns pontos no mapa astral para além do signo solar:

Lua: questões emocionais, relacionada ao instinto;

Vênus: forma com que alguém ama e é amado;

Mercúrio: área de maior aproximação no trabalho e estudos

Netuno: crenças e espiritualidade

Por isso, para quem deseja conhecer mais do assunto, fazer um mapa astral é essencial para entender melhor sobre a personalidade e características próprias. Essa projeção pode ser realizada por meio de páginas virtuais que lidam com o assunto.

Mas, para quem deseja introduzir no assunto, veja qual o seu signo solar de acordo com a data de seu aniversário:

Áries: 20 de março a 20 de abril;

Touro: 21 de abril a 20 de maio;

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho;

Câncer: 21 de junho a 21 de julho;

Leão: 22 de julho a 22 de agosto;

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro;

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro;

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro;

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro;

Capricórnio: 22 de dezembro a 21 de janeiro;

Aquário: 22 de janeiro a 18 de fevereiro;

Peixes: 19 de fevereiro a 19 de março.

Signos que podem se dar bem financeiramente em 2023

Sabendo qual dos doze signos do zodíaco você faz parte, é possível conferir aquelas famosas listinhas de previsões para cada um deles. Nesse sentido, a partir de uma análise de modo de trabalho, relação interpessoal na ocupação e criatividade, podemos estabelecer aqueles signos com chance de sucesso nesse ano. Veja quais são:

Capricórnio

Conhecidos por serem ótimos planejadores e conscientes quando o assunto é finanças, os capricornianos podem se dar bem em 2023 quando o assunto for dinheiro. É preciso, nesse sentido, que as pessoas de capricórnio se atentem a ambição e tomem cuidado com atitudes ferozes para alcançarem o que querem. Com paciência e atenção, esse signo pode chegar longe e surpreender a todos.

Virgem

Os nativos de virgem podem se preparar para boas novidades esse ano. Sérios e focados, sua atenção em assuntos profissionais são excelentes indicadores de sucesso financeiro, visto que sabem tomar frente em assuntos importantes e podem receber grandes oportunidades por isso.

Sagitário

Para os sagitarianos, a extroversão e sociabilidade podem abrir portas para novos momentos. Livres e desapegados, aqueles que desejam se aventurar em profissões que exigem disponibilidade e flexibilidade são capazes de demonstrar boas características e atrair bons trabalhos na área.

Libra

Considerado o signo com maior quantidade de ricos no planeta, os librianos não ficam para trás das boas possibilidades nesse ano. Respeitosos e boas de se relacionar, as pessoas do signo da balança são ótimos quando o assunto é conciliação entre o trabalho e a vida pessoal, fazendo com que a produtividade em sua ocupação seja um aliado na busca do sucesso financeiro.

