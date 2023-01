Você estuda para CONCURSOS? Estes 4 aplicativos vão te ajudar

Você está na busca da aprovação em concursos públicos realizados no Brasil? Então saiba que pode utilizar a tecnologia a seu favor. Isso porque existem aplicativos que melhoram a qualidade dos estudos e conseguem ampliar e aprofundar os temas.

Separamos 4 dicas de aplicativos que já foram validados pelos usuários e que podem ajudar bastante na preparação de vários concursos e até de vestibulares e exames para validação profissional, como o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

1 – QConcursos

A maioria das pessoas que já estudam para concursos conhecem este aplicativo, no entanto se você é novato na área vale a pena conhecer também. O QConcursos reúne uma série de questões sobre todos os temas que costumam cair e sobre as bancas que aplicam cada prova.

Dentro do app também dá para conferir um bate-papo com professores e outras pessoas que também estão na rotina de estudos para a aprovação. Além de concursos, o programa oferece conteúdo voltado para provas da OAB, ENEM e de vestibulares.

Há também videoaulas com bastante conteúdo, inclusive com ensinamentos gratuitos. Crie cadernos com os tópicos que você deseja focar para obter sua aprovação.

2 – Tec Concursos

De acordo com a empresa, são mais de 1 milhão de questões aprovadas por professores especialistas em concursos públicos do Brasil. O aluno pode estudar focado em sua área de interessa e também envolve vestibulares e OAB.

O plano gratuito conta com 15 questões de diárias e alguns conteúdos extras, como vídeos, textos e materiais teóricos. Enquanto isso, o plano pago custa R$ 45,99 por mês e permite acesso ilimitado a tudo dentro do app.

3 – Aplicativo Acertei (para quem gosta de games também)

O aplicativo Acertei promete entregar todas as questões das principais bancas realizadoras de concurso público no Brasil, dentro das 10 principais disciplinas. O estudante consegue obter agrupamento de níveis de dificuldade e fases para serem concluídas, como se fosse um jogo.

Dentro do app, podem ser conferidas algumas disputadas digitais entre os próprios estudantes, para elevar os estudos a um nível de competição e testar o conhecimento.

4 – Simulados App

Uma das formas mais comuns de estudar para concursos é através da resolução de questões, ou seja, por meio de simulados. Este app oferece 40 mil questões divididas em categorias (disciplinas). Há uma ferramenta que realiza o acompanhamento do desempenho e da evolução do estudante.

Todos os aplicativos estão disponíveis para download na Play Store e na App Store.

