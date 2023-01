CUIDADO! Se fizer isso seu cartão do Nubank será bloqueado

Com certeza você que está lendo essa notícia tem uma conta aberta do Nubank, isso porque essa instituição sempre pensa no usuário e está sempre em constante crescimento e atualização. Dessa vez, a empresa informou que o cartão do cliente pode ser bloqueado em casos de ações suspeitas. O aplicativo tem um sistema de segurança, ou seja, se houver transações acima do valor que o cliente está acostumado a fazer, isso já pode ser um alerta para o Nubank entender que não é você.

A pratica dessa ferramenta é trazer mais segurança aos usuários do roxinho, por isso é de suma importância se um dia você fizer uma transação de um valor (principalmente se for alto) avisar o banco antes, caso contrário o seu cartão será bloqueado temporariamente.

O que fazer quando mostra transação não autorizada no Nubank?

Nessas situações citadas acima é comum isso aparecer na tela após tentar fazer uma transação alta e um valor que não tem costume, quando isso acontecer o cliente pode confirmar a transação clicando na opção “sim”, feito isso o cartão será desbloqueado e assim vai poder usar normalmente. Mas tome cuidado em enviar valores altos e verifique bem todas as informações e dados antes de confirmar o envio do dinheiro.

O que fazer em casos de não reconhecer a transação?

Quando isso ocorrer, o cliente pode clicar na opção “não”, feito isso será enviado diretamente para o chat do aplicativo Nubank onde um dos funcionários irá falar com o cliente para resolver o problema, se de fato for comprovado uma fraude, o dinheiro que foi enviado sem o consentimento do cliente será estornado para o conta do mesmo e o cartão cancelado.

Já em casos das pessoas que possuem somente cartão virtual, o mesmo poderá pagar a versão do cartão e criar um novo. Uma observação em que o cliente deve prestar atenção: Por mais que o cartão físico seja cancelado, o virtual continuará funcionando normalmente para compras em sites, se atente a isso.

Quero fazer o bloqueio do cartão pelo aplicativo

Como foi informado acima, assim que o cliente clicar na opção “não” isso demonstra que ele não tem o conhecimento de determinada compra ou transação. Desta forma, o cliente será direcionado para falar com um atendimento pelo chat do aplicativo Nubank onde receberá instrução para resolver o problema, importante destacar que a plataforma informou que todo problema será resolvido pelo aplicativo, caso o cliente receba e-mails ou links, não clique, pode ser golpe.

Veja como fazer esse processo de bloqueio de cartão pelo app:

1 passo – Abra o Nubank

2 passo – Clique em “Meus cartões”

3 passo – Selecione o cartão que deseja bloquear

4 passo – Insira a sua senha

5 passo- Clique em “Bloquear”

6 passo – Clique em “Bloquear” novamente e finalize.

