ÓTIMA NOTÍCIA para quem tem dinheiro esquecido em banco em 2023

Ei, você tem algum dinheiro esquecido no banco? Temos uma ótima notícia que queremos compartilhar com você. No ano de 2022, o Banco Central lançou o SVR (Sistema Valores a Receber) onde ocorreu sua primeira fase. A segunda fase estava prevista para ter o retorno em maio, entretanto isso não foi possível, pois a previsão da retomada do sistema está para acontecer neste primeiro semestre de 2023.

O Banco Central informou que o sistema irá voltar as atividades para que as pessoas consigam realizar novas consultas e até mesmo conseguir resgatar valores esquecidos em bancos. Hoje em dia esse sistema está fora do ar temporariamente para que assim a empresa consiga melhorar o sistema de consultas aos seus usuários.

Tem alguma data específica para o retorno?

O Banco Central informou que a data oficial para o retorno ainda será divulgada, mas não tem uma previsão. Através desse sistema, as pessoas conseguem realizar consultas e resgates de dinheiro esquecido em instituições financeiras, além de conseguir obter informações de valores deixados por familiares já falecidos.

Por isso, o Banco Central tirou o sistema temporariamente do ar, para que quando voltar a poder suportar todos os acessos, trazer melhorias aos seus usuários e incluir novos valores. Se você tem dúvidas se tem dinheiro esquecido no banco, vale a pena fazer a consulta, afinal, achar dinheiro sempre é bom, não é mesmo?

Mas da onde pode ser esse dinheiro esquecido no banco pelos brasileiros?

Segundo informações, para que seja feita essa segunda fase de consulta de valores esquecidos, mais de R$ 4,1 bilhões serão pagos as pessoas. Mas muitos podem se perguntar: que dinheiro esquecido é esse?

O banco já informou que esse dinheiro pode ser de:

Tarifas que foram cobradas indevidamente

Contas de registros como valores mobiliários

Fundo Garantidor de Crédito

Contas encerradas com saldo disponível

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito

Operações de crédito que foram cobradas indevidamente

Por isso, não se preocupe se na primeira fase do SVR você não foi contemplado e sabe que tem dinheiro disponível para retirar. Nesta segunda fase terão oportunidade de receber o dinheiro esquecido, é importante destacar também que para as pessoas que conseguiram receber no ano de 2022, mas que ainda sim está dentro dos novos requisitos tem chance de ter o acesso a esses valores novamente.

Essas novas regras foram criadas durante a suspensão do sistema, ou seja, o saque só pode ser realizado quando o sistema voltar e a consulta de valores ficar disponível. Entretanto, na categoria de dinheiro esquecido por falecido, o Banco Central informou que só divulgará o anúncio após a retomada do sistema SVR.

