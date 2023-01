Receba R$ 1.500 do Nubank! Veja o que fazer

Quem não gosta de promoção, não é? O Nubank fechou uma parceria com uma gigante do mercado mundial! Garantindo recompensas de até R$ 1.500 reais para serem gastos como e onde quiser. Tudo isso através de um único aplicativo e uma conta no aplicativo bancário. Já imaginou começar o ano de 2023 com o pé direito? Corre que ainda dá tempo! Veja abaixo tudo sobre essa promoção e como conseguir os R$ 1.500 de recompensas!

Nubank fecha parceria com gigante mundial

Faltando poucos dias para a metade do primeiro mês do ano, o banco Nubank anunciou uma parceria com a empresa mundial de vendas Shopee. Agora é possível cruzar informações, usar o roxinho para realizar as compras e ser recompensado por isso.

As compras realizadas na Shopee com a referência do banco, geram cashback de milhares! Podendo chegar até R$ 1.500 reais para serem utilizados a qualquer hora e a qualquer momento. Compras feitas no site e no aplicativo serão válidas.

Caso o usuário já tenha conta no Nubank, basta ativar a promoção e começar a receber! Visto que milhares de brasileiros já realizam compras na Shopee com frequência, e agora poderão ganhar por isso. É válido ressaltar que o dinheiro devolvido é referente apenas ao valor do produto – e não as demais taxas, como frete.

O melhor de tudo é que a promoção é ilimitada, podendo ser resgatada quantas vezes desejar! E é óbvio, mas é necessário ser maior de idade para participar da promoção e resgatar parte do dinheiro do produto de volta. A oferta está disponível para qualquer compra, entrementes, o limite de cashback unitário é de R$ 50 reais.

Entrementes, é permitido realizar quantas compras quiser! Sendo necessário apenas esperar alguns minutos entre uma compra e outra – e então, já é possível aproveitar novamente a promoção. A porcentagem de cashback é variável, mas já houve situações que o Nubank ofereceu até 10% de cashback.

Como participar da promoção?

Após ter o pagamento aprovado, o dinheiro entra na conta roxinho em até 90 dias úteis. Para ativar a promoção, é necessário seguir o passo a passo – evitando se perder e não ter a promoção validada em seu dispositivo celular. Embora também seja válido para computadores, é recomendado usar o celular.

Acesse o aplicativo Nubank;

Acesse a opção de Shopping (loja);

Acesse a opção Shopee;

Confirme as informações fiscais e clique em ‘Ativar cashback’;

Pronto! Após ser redirecionado para a loja da Shopee – pelo site ou aplicativo, basta realizar as demais compras e assim obter o dinheiro de volta! Em até 03 dias úteis o Nubank envia uma mensagem para o usuário, a fim de confirmar os dados e o pagamento.

Caso o pagamento seja feito através do boleto ou outros métodos sem ser Pix ou cartão de crédito, pode demorar um pouco mais. Entrementes, o procedimento é fácil, rápido e bastante vantajoso!

E então, o que está esperando? Corre pras compras!!