Como se fosse um BBB! Valor para passar um tempo em uma casa de vidro no Brasil

Muitos brasileiros esperam ansiosamente pelo BBB! Anualmente a edição é renovada e conta com novos participantes. Entre estrelas e desconhecidos, a casa de vidro serve exatamente para isso! No geral, ela acomoda pessoas desconhecidas – que passam pelo confinamento e no final: duas delas passam para a lista oficial do BBB. Em 2023, a casa de vidro está instalada no Via Parque Shopping, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Internautas podem ir até lá, conversar com os participantes, bater foto e muito mais! Entrementes, muitas pessoas acabam tendo vontade de sentir na pele a sensação de morar em um lugar total aberto, já imaginou? No Brasil existem algumas casas assim e o seu valor é bem acessível para muitos!

Casas de vidro no Brasil

Algumas pessoas acabam não entendo o porquê do nome! A casa de vidro possui essa nomenclatura exatamente porque suas paredes são constituídas de vidro. Material transparente que permite total visualização de seu interior. Claro que alguns comôdos íntimos são cobertos. Sua grande vantagem é a luminosidade, deixando o ambiente bem aberto e luminoso! Sem contar que devido a dinâmica local, o ambiente torna-se até mais espaçoso e ventilado.

Importante: No Brasil, a diária das casas de vidro beiram entre R$ 500 reais a mais de R$ 5 mil. Dependendo da localidade, quantidade de pessoas e dias que passarão no local.

Sendo considerado um projeto bem moderno, muitas casas no Brasil aderiram a moda que chegou no país em 1950 através da arquiteta italiana Lina Bo Bardi e implantaram em suas residências! Conheça as casas de vidro no Brasil e aproveite o mais rápido possível dessa bela experiência.

Leia mais: Custo de vida BAIXO: veja as cidades mais baratas do Brasil

Santa Catarina

Em Santa Catarina, existe a Cabana na Floresta – Alfredo Wagner. Possui quase todas as paredes de vidro e telhado de vidro. Com um quarto amplo e uma cama em seu centro. Encontra-se totalmente dentro da floresta. A estrutura é bem limitada, com apenas um banheiro uma banheira do lado de fora da residência. É possível hospedar até duas pessoas. A diária sai por R$ 420 reais.

Minas Geras

Alô, mineiros! Quem mora em Minas ou pretende visitar pode contar com o Bangalô em Gonçalves. É uma estrutura um pouco mais conservadora, no estilo tradicional. Contando com três paredes de vidro – exceto uma. Podendo hospedar até três pessoas. A diária custa R$ 881 reais! É uma excelente experiência para se passar em família – sem sombra de dúvidas.

São Paulo

Embora existam muitas em São Paulo, a Chalé – Campos do Jordão é uma das mais requisitadas. Possui uma estrutura limitada, no formato retangular. Com vidro e madeira – deixa os moradores com um contato direto com o meio ambiente. Até quatro pessoas podem se hospedar na residência e a diária custa R$ 389 reais! É incrível que os hóspedes podem dormir com uma bela vista para as montanhas da região – ah, e conta com uma jacuzzi exclusiva.

Leia mais: Brasileiro consegue viver “como DEUS” nestes países

Realmente vale a pena?

Há quem diga que não vale a pena passar alguns dias nessas casas diferentes e modernas! Entrementes, a grande verdade é que estamos aqui para viver momentos. As casa são diferentes e conseguem entregar uma experiência totalmente incrível para os seus moradores – que não pagam meramente pela casa, mas pela experiência que ali hão de encontrar. Pelo Brasil há outras casas espalhadas – no geral, os preços beiram a faixa citada acima.

Poucas aceitam mais de 10 pessoas – no geral, as casas de vidro são para passar mais um momento particular, íntimo, etc. Sendo uma excelente escolha

E então, preparado para viver essa grande aventura?