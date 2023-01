Líder executivo de Americanas pede para SAIR ao encontrar ROMBO de R$ 20 bi

A loja Americanas é um sucesso aqui no Brasil, conhecida como a loja das promoções, sempre esteve em alta em suas demandas. Mas, recentemente foi compartilhado uma notícia que deixou todos de queixo caído. A empresa informou que descobriu inconsistências contáveis no balanço da loja, que pode chegar no valor de R$ 20 bilhões. Com essa investigação, o CEO Sergio Rial e o CFO Covre pediram demissão de seus cargos.

A partir daí então começou os comentários na internet sobre o grande rombo que aconteceu em uma das maiores lojas.

A descoberta

A descoberta só foi possível após uma análise centrada de dívidas que a Americanas tem com seus fornecedores, que ao longo dos anos pode ter sido subestimada, ao menos até o momento é o que parece ser. Ou seja, é um tipo de operação que acontece da seguinte forma: o banco paga um fornecedor da companhia Americanas e depois passa a dever diretamente para o banco.

Hoje em dia, o valor da loja Americanas está em R$ 14 bilhões, no entanto R4 20 bilhões que são apontados como rombo não precisará ser abatido na loja, pois pode acontecer de cifras serem ativadas, porém só depois que a investigação identificar qual o verdadeiro problema.

Após esse problema, como ficará os funcionários?

Os funcionários da empresa foram informados pela loja que tem R$ 8 bilhões guardado em caixa e os pagamentos dos fornecedores serão feitos no prazo certo e que foi estipulado. A Pwc é a auditoria responsável pela Americanas nesses últimos anos.

As investigações não param, aconteceu um comitê de conselho de administração que também busca investigar o assunto mais afundo, tendo o apoio da pwc. Antes mesmo de acontecer a mudança de comando da Americanas, o grupo era composto por executivos que estavam juntos na mesma pegada em duas décadas, entre eles o conhecido ex-CEO, Miguel Gutierrez, Timotheo Barros, Anna Saicali, Márcio Cruz.

Comentários sobre o ocorrido

Surgiu boatos que uma fonte que está bem proxíma da empresa contou ao Brazil Journal que os lançamentos que a empresa está questionando realmente faz parte de fraude ou de regras contábeis.

Em suma, com todo esse ocorrido da descoberta das inconsistências na loja Americanas traz uma dúvida no ar dentro do mercado: será que isso também pode estar acontecendo com outras empresas pelas práticas contábeis?

Lojas Americanas

A loja Americanas tem grande reconhecimento no mercado e pelos brasileiros, no entanto, nos últimos anos a loja vem sofrendo com um papel ruim em seu varejo, e cerca de dois anos vem perdendo valor. E após esse acontecimento que parou o mercado, uma pessoa próxima informou “A empresa está compartilhando tudo que sabe sobre o fato”.

