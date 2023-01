Banco Central emite ALERTA de atenção máxima para GOLPES

Normalmente quando um comunicado de banco é divulgado sobre algum programa sem uma data específica que será lançado, muitos golpistas se aproveitam da situação. Recentemente, está acontecendo casos de compartilhamento de falsas mensagem sobre o SVR – Sistema de Valores a Receber – do Banco Central.

O Sistema de Valores a Receber é uma ferramenta que consta se a pessoa possui ou não algum dinheiro “esquecido” nos bancos. No entanto, o Banco Central afirmou um alerta que não é a instituição que está enviando essas mensagens, é golpe.

Sistema de Valores a Receber

A segunda fase de consulta do Sistema de Valores a Receber ainda não tem previsão, no entanto, essas mensagens que estão sendo divulgadas são falsas. Segundo o Banco Central, o programa SVR possui R$ 4,6 bilhões de dinheiro esquecido em instituições pelos brasileiros para serem devolvidos.

R$3,6 bilhões é somente referente cerca de 32 milhões de pessoas físicas e cerca de R$ 1 bilhão destinados a 2 milhões de empresas.

Suspensão do SRV

Para quem não sabe, após a primeira fase de consulta do SRV, o programa está suspenso desde o mês de abril de 2022, e conforme com o banco Central divulgou, não tem previsão da reabertura, pois estão vendo para acrescentar novos saques e melhorar o sistema. Lembrando que com a volta do sistema, também estará disponível saques de herdeiros e de falecidos, apenas com representantes.

E segundo últimas informações, neste mês de janeiro o Banco Central irá ficar apenas recebendo novos dados dos bancos, para atualizar a sua lista. O BC também divulgou que ultimamente, os serviços para atendimento ao cidadão estão sendo quatro vezes maior do que a média. E, infelizmente, as falsas mensagens circularam muito na internet nessas últimas semanas, segundo a Agência Brasil.

Confira dicas para se proteger dos golpes

Uma das primeiras dicas que podemos listar para vocês é para tomar cuidado com as mensagens faltas que estão chegando pelo WhatsApp, com links no corpo do texto insinuando para clicar, preencher dados e assim receber o valor que você tem esquecido no banco via pix. O Banco Central informa para ignorar as mensagens, bloquei o número e não clique no link.

Através do link, os golpistas podem pegar senhas de redes sociais e assim programar vírus e espiões no celular e computador.

O BC não envia links e também não entra em contato por WhatsApp ou por outro meio com pessoas para informar sobre valores a receber, ou seja, ninguém pode entrar em contato para falar do programa Sistema Valores a Receber, a pessoa que tem que ir atrás.

E como forma de segurança, não somente para essas ocasiões, nunca clique em links desconhecidos de mensagens estranhas ou suspeitas. Não faça pagamentos para ter acesso ao SVR, é golpe. O único site com veracidade para fazer essa consulta é no: https://valoresareceber.bcb.gov.br/.

