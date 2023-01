Adicional de R$ 150 do Bolsa Família começa em março, diz governo

Há alguns meses os brasileiros estão aguardando novidades acerca do Bolsa Família 2023. Propostas e promessas foram realizadas e devem ser cumpridas nos próximos meses. Dentre elas, a mais esperada é o adicional de R$ 150 que será ofertado para algumas famílias brasileiras. Em contrapartida, vários cadastros serão bloqueados por irregularidades e novos beneficiários irão adentrar no programa. Veja abaixo as principais notícias do Bolsa Família 2023 e fique por dentro de tudo!

Bolsa Família 2023

O ministro do Desenvolvimento Social – Wellington Dias, afirmou nesta última quarta-feira, 11, que nos próximos meses – mais precisamente em março, a atual gestão deverá começar a realizar os repasses adicionais de R$ 150 para algumas famílias brasileiras.

Visto que famílias que possuem crianças de até seis anos – irão ter direito de receber mensalmente R$ 150 + parcela fixa – visto que o adicional é per capita. Muitos imaginaram que o pagamento seria realizado já em janeiro de 2023 – mas não é bem assim que irá funcionar.

O processo de Transição foi um pouco demorado – necessitando de alguns dias para tudo estar organizado. Alguns cadastros estão irregulares, outros fraudulentos e há novos beneficiários. Com isso, em Março de 2023, todos os cadastros deverão estar devidamente registrados.

Com isso, o Governo irá conseguir ofertar os valores prometidos. Segundo informações, mais de 10 milhões de famílias beneficiárias do INSS estão com o cadastro incompleto ou com alguma irregularidade. Dessas 10 milhões de famílias, 6 milhões são referentes a famílias compostas por apenas 01 integrante – unipessoal.

Na campanha, o Governo havia afirmado que essas famílias seriam alvos do pente-fino! Visto que muitas delas foram formadas após a liberação do Auxílio Brasil – a fim de burlar o programa do Governo. O ministro muito comentou sobre um possível recadastramento – a fim de evitar fraudes.

Novidades no Bolsa Família 2023

Visto que o ministro afirmou que em Março a PEC iria ser colocada em prática! No qual alterou o Orçamento 2023 – garantindo o pagamento das parcelas de R$ 600 reais e o adicional de R$ 150. O benefício está aprovado até o mês de dezembro deste ano!

Além disso, ele afirmou que o cartão do Bolsa Família 2023 será liberado no próximo mês. As parcelas e pagamentos irão continuar sendo repassados através da conta-corrente do Caixa Tem. Além da possibilidade que está sendo prevista do consignado do Bolsa Família 2023.

Entrementes, as alterações vigentes irão acarretar em mudanças favoráveis aos beneficiários do Bolsa Família 2023. Até o fim da gestão deverão ter novas mudanças e alterações a fim de melhorar a logística do programa e entregar melhores benefícios e recursos para os brasileiros.

Ademais, espera-se que o programa em 2023 alcance mais e mais pessoas que de fato necessitam do benefício!