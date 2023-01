Notícia ASSUSTADORA! Este é o novo salário-mínimo ideal

Nesta última semana, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realizou o levantamento acerca dos valores referentes as cestas básicas nos estados brasileiros. Representando mais de 70% do salário mínimo pago aos trabalhadores – uma nova pesquisa foi realizada e apontou qual é o salário ideal dos brasileiros! O valor surpreendeu a todos porque representa quase que 6 vezes mais do que o ofertado em 2023! Veja abaixo todos os detalhes e saiba qual é o valor do salário mínimo ideal pago aos trabalhadores.

Salário mínimo 2023

No fim de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro liberou dentro do Orçamento de 2023 o salário mínimo de R$ 1.302 reais. Entrementes, o atual Governo havia prometido um aumento real, acima da inflação! Anunciando que iria elevar o salário para R$ 1.320. Pelo que tudo indica, os primeiros salários pagos com o novo valor serão apenas em Março – visto que a atual gestão encontra-se ainda em processo de transição.

O valor da cesta básica é medido com base nos itens essenciais que toda família necessita para viver! Com base mensal, engloba-se alimentação, vestuário, moradia, transporte, etc. A partir disso, é calculado o salário mínimo anual. Itens de luxo não entram no cálculo.

Dentre os estados com a maior alta no valor das cestas básicas – encontra-se São Paulo. O valor da sua cesta básica está de R$ 791,29. Representando praticamente 70% do piso nacional pago aos trabalhadores. Em contrapartida, em Aracaju a certa foi comprada por R$ 521 reias.

Visto que famílias que recebem apenas 01 salário mínimo – acabam comprometendo boa parte da sua rende apenas na cesta básica – e aquelas que pagam aluguel, acabam ficando sem recursos para as demais necessidades.

Com isso, um dos órgãos responsáveis por calcular o salário mínimo junto com a inflação – acabou divulgando números assustadores! Descrevendo qual seria o valor ideal de salário mínimo para suprir todas as necessidades familiares.

Lembrando, que conta com saúde, educação, transporte, moradia e alimentação – visto que há aqueles que pagam a Previdência, sendo mais uma taxa a ser descontado. O cálculo é baseado em uma família de quatro pessoas.

Qual é o valor do salário mínimo ideal?

Com base nas pesquisas realizadas, o pagamento mensal ideal referente ao salário mínimo para suprir todas as necessidades básicas dos brasileiros seria de R$ 6.647 reais! Totalizando 5 vezes mais do que estava sendo pago em 2022. Portanto, muitos brasileiros acabam vivendo sob condições precárias em razão da inflação não estar totalmente de acordo com o salário ofertado.

Visto que famílias que possuem mais integrantes e vivem apenas com 01 renda mínima por mês – acabam tendo que trocar itens ou produtos essenciais: a fim de conseguirem sobreviverem! Famílias que vivem com renda de até R$ 210 per capita – estão dentro da faixa de pobreza. Famílias que vivem com renda de até R$ 105 per capita – estão dentro da faixa de extrema pobreza.

Nesses casos, as famílias podem aderir aos programas sociais de distribuição de renda. Comprovando a necessidade e garantindo parcelas a mais – no qual irão ajudar e contribuir com o bem-estar familiar. Sem contar outras programas do Governo Federal para famílias de baixa renda.

E então, o que achou do salário ideal? Bastante diferença, não é?

