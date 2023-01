Crise para quem? Fila para comprar iates cresce no Brasil

Muito se fala em crise no setor econômico Brasileiro, de fato ela existe, contudo, para algumas pessoas os impactos da crise são tão brandos, que a fila para comprar iates acabou crescendo de maneira exorbitante nos últimos anos. O que mais surpreende a todos, são os valores praticados por cada embarcação, uma vez que os iates procurados não são os ‘pequenos’, mas sim, iates grandes, que por dentro dele há em média, 4 suítes. E os valores custam vários milhões de reais, de acordo com o modelo escolhido.

A fila para comprar um iate pode chegar a 2 anos

Lembrando que isso não é válido para qualquer iate, mas sim, um iate específico que chega a custar R$ 54 milhões. A embarcação é feita por uma fábrica italiana, chamada Azimut. É uma das fábricas mais luxuosas e requintadas que há atualmente.

No Brasil, o iate foi lançado há três anos e desde então, já foram vendidas 12 unidades. O iate é enorme, possui 27 metros de comprimento e sua área total chega a 350 metros quadrados. Por dentro, há 5 suítes e lugares exclusivos que foram feitos por arquitetos e designers italianos de sucesso no país.

Além de tudo isso que foi citado, a embarcação também possui churrasqueira, deck móvel e até mesmo garagem para embarcações pequenas. De fato, é uma baita espaço de lazer, mas o seu valor é exorbitante.

Veja também: Truques atualizados para AUMENTAR limite do Nubank em 2023

Iates estrangeiros estão ancorando com maior frequência no Brasil

No Brasil, há muitos iates, todavia, alguns deles são de estrangeiros. Desde 2016, quando ocorreu as olimpíadas no Brasil, o número de iates que ficaram ancorados por aqui subiu de maneira exorbitante. No período citado, 17 ficaram em marinas do grupo BR Marinas. Além de que os fabricantes locais também tiveram um aumento no número de pedidos de iates ‘grandes’.

E no ano passado, no período correspondente a janeiro e dezembro, 9 iates ficaram ancorados no Brasil. E só para este ano, de 2023, a marina já tem um pedido de ancoragem para 16 embarcações. Isso é bem visto aos olhos dos comerciantes locais.

O movimento de iates estrangeiros no país é bem interessante para todos os setores, tanto para os setores das embarcações quanto para o setor do comércio. Visto que a média de gasto de um proprietário de iate, ao ancorar em alguma região do Brasil, é altíssima. “A gente tem uma média, nos últimos 12 anos, de um gasto superior a meio milhão de reais por destino que o proprietário para”, afirmou um especialista do setor.

Veja também: Excelente notícia para 2 GRUPOS de brasileiros que declaram Imposto de Renda