Benefício para mães solteiras será pago em breve; veja quando

Ser mãe não é uma tarefa fácil, quem dirá ser mãe solteira, o desafio é o dobro do normal. Contudo, a proposta do Governo Federal é conceder um Auxílio para ajudar essas mães, que no caso, seria um benefício exclusivo para elas. A proposta já foi aceita e incorporada ao teto de gastos para o ano de 2023, contudo, o valor só deve ser de fato pago dentro dos próximos 90 dias, por até o valor entrar em vigor, será preciso que ocorra um ‘pente-fino’ a fim de pagar apenas para quem realmente precisa.

Este benefício trata-se do quê?

Esse benefício é mais um que será dado em conjunto com o Bolsa Família. Ou seja, diz respeito à parcela adicional de R$ 150 que foi prometida pelo novo Governo, para as mães solteiras que têm filhos com idade inferior a 6 anos. Por conta disso, o benefício de algumas mulheres irá chegar a cerca de R$ 900.

Lembrando que para receber o benefício é preciso que alguns critérios sejam atendidos, como uma frequência escolar satisfatória, além de que a carteira de vacinação das crianças precisa estar em dias também. E se a mulher estiver gestante, ela precisa estar em dias com o acompanhamento.

Vale salientar que o acréscimo ainda não está em vigor, todavia, em breve ele deve ser disponibilizado. Segundo o Governo, isso deve acontecer nos próximos 3 meses. Isto é, até o mês de abril às mães solteiras já devem receber o valor em questão. A demora só está ocorrendo por conta de um pente-fino que está ocorrendo no programa atualmente.

Pente-fino no Bolsa Família

Para que o adicional de R$ 150 fosse possível, algumas medidas precisavam ser adotadas, para que viabilizasse o pagamento. Uma delas é o denominado ‘pente-fino’ que ocorrerá no programa. Isto é, será uma verdadeira caça aos cadastros que não estão de acordo com os critérios do programa.

Portanto, ao alcançar apenas o número de beneficiários que realmente precisam do benefício, o pagamento do adicional fica bem mais fácil de ser realizado. Já que atualmente, acredita-se que uma boa parte das pessoas que recebem o Bolsa Família (Antigo Auxilio Brasil) não enquadram-se nos critérios.

E não precisa ficar com medo de perder o Bolsa Família, isso só irá acontecer para os usuários irregulares, principalmente, aqueles que fizeram um desmembramento familiar a fim de garantir mais de um benefício por casa. O que o novo ministro recomenda é que essas pessoas peçam para serem retiradas do programa, caso contrário, irá ocorrer o desligamento compulsório de todas elas. Isso deve demorar um pouco, mas nos próximos 90 dias tudo será resolvido.

