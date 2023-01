Se aposentou no ano passado? Veja como fica o benefício

A aposentadoria é a meta de todo trabalhador, após passar anos trabalhando, chega o momento que ele poderá ficar apenas em casa desfrutando do valor recebido. Contudo, no começo de cada novo ano, uma dúvida começa a pairar na mente deles, qual será o valor do aumento. Então, no INSS há dois grandes grupos de pessoas, o primeiro grupo é os que recebem até um salário, já o segundo, é de quem recebe valores superiores a um salário. No primeiro grupo, o aumento será de acordo com o valor do salário-mínimo, já para o outro grupo, o aumento é de acordo com a variação da inflação.

Para quem ganha até um salário-mínimo

Como já salientado, para o grupo de pessoas que recebem o valor de até um salário-mínimo, o valor é reajustado de acordo com o reajuste do salário. Neste caso, se a pessoa recebe o valor cheio, o reajuste será do valor completo também. Por exemplo, se ela recebia R$ 1202 anteriormente, agora, ela continuará recebendo o valor completo equivalente a um salário-mínimo vigente.

Mas caso a pessoa receba uma parcela inferior ao salário-mínimo, ela também receberá o aumento de modo proporcional. Basicamente, se ela recebia apenas metade do salário, ela também irá receber apenas metade do aumento. Portanto, para essas pessoas, o reajuste não tem muito segredo.

Todavia, se a pessoa recebe um valor superior ao piso do salário, ela precisa esperar mais um pouco para saber qual será o reajuste do seu salário. Neste ano, por exemplo, a inflação acumulada de 2022 só foi divulgada no dia 10, portanto, o novo valor do salário só ficou disponível após essa data.

Para quem recebe mais de um salário

Já para os segurados que possuem benefícios acima de um salário, terão os seus benefícios aumentados em até 5,93%, de acordo com a inflação de 2022, que foi medida pelo INPC. Todavia, o cálculo do reajuste terá uma variação relativa ao mês que a pessoa se aposentou.

Isto é, quem se aposentou em janeiro de 2022, terá o reajuste de 5,93%, de maneira análoga aos aposentados desde 2021. Ao passo que as pessoas aposentadas em dezembro do ano passado, irão ter uma variação de apenas 0,69%. Todavia, o piso dos benefícios que são relativos ao salário mínimo, terão um reajuste de 7,4%. Confira os reajustes completos.

Até janeiro de 2022 – 5,93%

em fevereiro de 2022 – 5,23%

em março de 2022 – 4,19%

em abril de 2022 – 2,43%

em maio de 2022 – 1,38%

em junho de 2022 – 0,93%

em julho de 2022 – 0,30%

em agosto de 2022 – 0,91%

em setembro de 2022 – 1,22%

em outubro de 2022 – 1,55%

em novembro de 2022 – 1,07%

em dezembro de 2022 – 0,69%

