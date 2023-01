Maior que a inflação! Poupança gera ganho real pela 1ª vez nos últimos 4 anos

Uma boa notícia para aquelas pessoas que preferem investir na poupança acabou de vir à tona, isto é, que pela primeira vez, nos últimos 48 meses, o dinheiro que foi investido na poupança, conseguiu superar a inflação. No ano passado, o investimento em questão obteve um rendimento real de 2%, de acordo com o levantamento realizado pela Trademap. Lembrando que o investimento na Poupança não é aconselhado pela maioria dos grandes players, todavia, em 2022, ele surpreendeu a muitos.

Embora fique acima da inflação, o investimento não obteve a maior rentabilidade

No ano passado, o investimento na poupança deixou todos surpresos, por conta que ele ficou acima, no quesito ‘ganho real’, de vários outros investimentos conhecidos por todos, como o Ibovespa, euro, ouro, dólar e BDRs. Foi um resultado pouco esperado por todos.

Se bem que no ano passado, muitos outros investimentos acabaram surpreendendo a todos, de modo negativo, visto que das 13 opções mais bem vistas de investimentos, apenas 5 conseguiram ficar com o ganho maior que o da inflação, após desconto do aumento de preços pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Mas de todos, o maior índice de ganho real foi registrado pelo IHFA, a categoria em questão obteve uma rentabilidade real de incríveis 7,45%. A poupança, na lista, encontra-se apenas em quinto lugar. Vale lembrar que a maior perda real no que diz respeito aos investimentos, ocorreu pelo Bitcoin, que apresentou uma grande queda de 68,27%.

O histórico da poupança não é dos melhores

Para levar em conta o histórico da poupança, é preciso observar a inflação dos anos anteriores. A exemplo, está a de 2022, que terminou o ano em 5,79%, de acordo com o IPCA. Ao passo que a poupança obteve um rendimento nominal de 7,9%, portanto, a poupança rendeu 2%, ficando com saldo ‘positivo’.

De acordo com um especialista no assunto, para que se possa fazer um cálculo fiel do ganho real, é preciso fazer a divisão do rendimento do valor investido pela inflação, por conta que ambos fatores são mostrados em porcentagem.

Já nos anos de 2021, 2020, e 2019, o rendimento da poupança ficou no negativo. Em 2021 ficou no negativo em 6,37%, em 2020 ficou no vermelho em 2,30% e em 2019 ficou abaixo da inflação em 0,05%. O último ano em que a poupança tinha rendido um valor superior a inflação tinha sido em 2018, quando rendeu 0,85%. Portanto, o ano de 2022 foi um marco histórico aos rendimentos da poupança, que conseguiu um ganho real superior aos demais anos.

