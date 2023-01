App 99 faz NOVA rodada de DEMISSÕES em apenas 4 meses

O ano mal começou e infelizmente já há notícias de várias demissões, em várias regiões do Brasil. Como por exemplo, uma grande fábrica que ficava localizada em Fortaleza e decidiu fechar suas operações na capital cearense. A bola da vez é o aplicativo de mobilidade 99, que no último dia 10, realizou mais uma onda de demissão em massa de seus funcionários. Infelizmente, nos últimos 4 meses, essa já é a segunda vez que a empresa decide demitir vários funcionários. Segundo informações exclusivas, isso está ocorrendo por conta de uma reorganização interna da empresa.

Vários funcionários já foram demitidos da empresa nos últimos meses

A 99 é uma empresa que é administrada pelo grupo DiDi, da China. E como afirmado, é a segunda vez que ocorrem tantas demissões. Na vez passada, elas ocorreram no mês de setembro e, na ocasião, 100 funcionários foram demitidos. Segundo informações, eles eram do setor de relacionamento da 99.

Contudo, nesta nova onda de demissões, os setores prejudicados são vários. Lembrando que há uma semana, a 99 já havia informado que iria diminuir o ritmo do aplicativo de entrega e focar suas forças na gestão dos pedidos. Por isso, acredita-se que as demissões ocorreram por conta desse novo modelo de negócio.

Outro fator que está impactando bastante é a desaceleração macroeconômica que está ocorrendo no Brasil. Dito isso, uma pesquisa foi realizada a fim de verificar a viabilidade do serviço no Brasil. “Como resultado deste e de outros fatores operacionais, tomamos a difícil decisão de conduzir uma reorganização interna. Infelizmente, tivemos que nos despedir de um grupo de funcionários esta semana, aos quais somos extremamente gratos por suas contribuições”, salientou um porta-voz da 99.

O grupo gestor da 99 está sofrendo investigações do Governo Chinês

Outro ponto negativo é que o grupo que realiza a gestão do aplicativo, está sendo investigado pelo Governo da China. Além do grupo DiDi, outros dois grandes negócios também estão na mira do Governo local, isto é, Alibaba e Tencent. Ambos estão sendo acusados de terem uma função de dominação em relação ao mercado local.

E essas investigações prejudicaram bastante o grupo DiDi, que já havia aberto negociações de suas ações na bolsa NYSE, todavia, precisou suspender. Lembrando que o Governo até restringiu a operação dos aplicativos do grupo, por um período determinado.

Agora o que resta é esperar para ver como essa história irá terminar. Lembrando, que atualmente, a 99 é uma das plataformas de mobilidade urbana mais conhecida do Brasil, por conta que é a única grande concorrente da Uber. A empresa até foi indagada acerca do apoio que dará aos funcionários demitidos, todavia, sem uma resposta.

