Como se tornar uma Uber Moto no Brasil; confira

O Uber Moto no Brasil já é uma realidade, e não são poucas as pessoas que estejam com dúvidas sobre este serviço, seja em relação à forma como funciona e, principalmente, ao processo que deve ser feito para se cadastrar como motorista.

Mas, de modo geral, não há grandes segredos: como o próprio nome sugere, o Uber Moto nada mais é do que o serviço de transporte de aplicativo já oferecido por essa gigante deste mercado. Porém, com a única diferença de que o veículo utilizado é uma moto, e mão um carro.

E quem deseja se inscrever para começar a trabalhar nesta modalidade deve se atentar às informações fornecidas a seguir.

Critérios para ser Uber Moto no Brasil

Para aderir ao Uber Moto no Brasil o motorista deve atender a alguns critérios, principalmente em relação à documentação exigida.

A apresentação do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), por exemplo, é obrigatória, a fim de comprovar que a moto está licenciada.

E a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), claro, também deve ser apresentada: é por meio dela que a pessoa solicitante irá comprovar que está apta a dirigir, especificamente no que diz respeito à categoria A, que é aquela voltada para os veículos de duas rodas.

Além de apresentar tal categoria, por sinal, na CNH também deve estar marca a sigla EAR, mostrando que seu proprietário a utiliza para exercer alguma atividade remunerada.

Trata-se de uma documentação que, na verdade, deve estar o tempo todo com qualquer pessoa que possua uma moto, havendo apenas a exigência do EAR para quem usa o veículo como fonte de renda.

É o caso, portanto, de quem quer ser Uber Moto no Brasil.

É importante reforçar, porém, que a data de fabricação da moto também deve ser considerada, pois as regras podem mudar de acordo com o local em que o motorista reside.

Quem é de São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, deve ter um veículo fabricado a partir do ano de 2008. Já em outras localidades a fabricação pode ser a partir de 1996.

Como o cadastro deve ser feito

Para ser Uber Moto no Brasil, basta seguir um passo a passo muito simples, dentro do próprio site ou aplicativo da empresa.

Após acessá-lo, é preciso clicar em “Caixa de entrada” e, depois, clicar em “Uber Moto: uma nova oportunidade de ganhos para você”, sendo esta uma mensagem que será recebida após o envio da documentação exigida.

O próximo passo, após aberta a mensagem, será selecionar “Inscrever-se” e, então, selecionar “Ativar Uber Moto”.

Pronto!

Todos os termos e condições irão surgir na tela, cabelo ao futuro motorista da plataforma concordar com eles para, em seguida, aguardar o prazo de no máximo 7 dias para ter seu cadastro realmente aprovado.

