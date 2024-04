Foi demitido? Talvez você possa receber até R$ 10 MIL; saiba como

A demissão pode ser um momento de grande preocupação para os trabalhadores que se veem sem renda fixa.

Mas, os profissionais demitidos podem receber até R$ 10 mil, valor dividido em parcelas mensais. Essa pode ser a alternativa para quem acaba de perder o trabalho e precisa pagar as contas.

Receba até R$ 10 mil ao ser demitido! Saiba como solicitar o seguro-desemprego online, quem tem direito e os valores das parcelas. (Foto: divulgação).

Como solicitar o Seguro-Desemprego de forma simples e rápida?

O seguro-desemprego foi criado para ajudar o trabalhador que acaba de perder o seu emprego, mas há algumas observações, pois, nem todos têm direito a ele.

O valor do benefício pode chegar a R$ 10 mil, sendo que ele é dividido em parcelas mensais. A solicitação do seguro pode ser feita pela internet, o que traz mais comodidade aos trabalhadores.

Saiba também: Novo GOLPE tem tirado dinheiro de idosos; saiba como se proteger

Quem tem direito ao Seguro-Desemprego?

Pelas regras, os trabalhadores demitidos sem justa causa têm direito ao seguro-desemprego.

Além disso, é necessário que ele não tenha outra fonte de renda que produza o sustento para si e demais membros da sua família.

De acordo com a Caixa Econômica, quem está recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente, não tem direito ao seguro.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) poderão receber o seguro se atenderem às regras, confira.

Qual o valor a receber do Seguro-Desemprego?

Em geral, o trabalhador pode receber até 5 parcelas de seguro-desemprego em valores de R$ 1.412 a R$ 2.313,74.

O valor é calculado a partir da média salarial do profissional três meses antes da demissão, nesse cálculo são incluídos os bônus e adicionais. Após isso, o resultado é aplicado na tabela abaixo:

Até R$ 2.041,39 : Multiplica-se o salário médio por 0,8

: Multiplica-se o salário médio por De R$ 2.041,40 até R$ 3.402,65 o que exceder a R$ 2.041,39 : Multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$ 1.633,10

o que exceder a : Multiplica-se por e soma-se com Acima de R$ 3.402,65: Valor será invariável de R$ 2.313,74

No caso do pescador artesanal, empregado doméstico e o trabalhador resgatado, o valor do seguro é de 1 salário mínimo e o número de parcelas é definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Prazos para solicitar o Seguro-Desemprego

​O trabalhador deve requerer o benefício nos prazos abaixo:

Trabalhador formal – do 7º ao 120º dia, contados da data de dispensa;

– do 7º ao 120º dia, contados da data de dispensa; Bolsa qualificação – durante a suspensão do contrato de trabalho;

– durante a suspensão do contrato de trabalho; Empregado doméstico – do 7º ao 90º dia, contados da data de dispensa;

– do 7º ao 90º dia, contados da data de dispensa; Pescador artesanal – durante o defeso, em até 120 dias do início da proibição;

– durante o defeso, em até 120 dias do início da proibição; Trabalhador resgatado – até o 90º dia, a contar da data do resgate.

Saiba também: Novo concurso público com salários de até R$ 17.180,94