Novo concurso público com salários de até R$ 17.180,94

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (SEPLAG CE) acaba de anunciar a abertura de um concurso público altamente atrativo, que disponibiliza 208 vagas para profissionais de nível superior. Esta é uma excelente notícia para quem busca estabilidade e ótima remuneração no serviço público.

Com jornadas de trabalho de 40 horas semanais e salários que podem chegar a até R$ 17.180,94, incluindo vencimento básico e adicionais, este concurso promete ser um dos mais concorridos do ano.

Novo concurso público: Detalhes sobre os cargos e requisitos

Os cargos oferecidos neste concurso são variados e abrangem diferentes áreas de conhecimento, permitindo que profissionais de diversas formações tenham a chance de ingressar no serviço público. Confira alguns dos cargos disponíveis:

Analista de Gestão Pública – Gestão de Desenvolvimento de Pessoas : Aberto para candidatos com qualquer graduação de nível superior.

: Aberto para candidatos com qualquer graduação de nível superior. Analista de Gestão Pública – Governança e Gestão Corporativa : Também para graduados em qualquer área.

: Também para graduados em qualquer área. Analista de Gestão Pública – Ciência da Computação ou afins na área da Tecnologia da Informação e Comunicação : Específico para quem possui graduação em Ciência da Computação ou áreas correlatas.

: Específico para quem possui graduação em Ciência da Computação ou áreas correlatas. Analista de Gestão Pública – Contabilidade Pública : Destinado a profissionais com graduação em Contabilidade.

: Destinado a profissionais com graduação em Contabilidade. Analista de Planejamento e Orçamento – Planejamento e Orçamento Orientado para Resultados: Requer curso superior em qualquer área de formação.

Inscrições e prazos

Para os interessados em participar deste concurso, as inscrições estarão abertas exclusivamente online, começando às 10h do dia 6 de maio e se estendendo até as 18h do dia 27 de maio de 2024.

A taxa de inscrição é de R$ 190,00, um investimento que pode abrir as portas para uma carreira promissora no serviço público. É crucial que os candidatos leiam atentamente o edital para entender todos os requisitos e etapas do processo seletivo.

Por que participar?

Participar de um concurso público como este oferece uma série de vantagens, desde a segurança empregatícia até a possibilidade de crescimento profissional e pessoal dentro de um ambiente estruturado e desafiador.

Além disso, a remuneração competitiva e os benefícios associados são grandes atrativos para quem busca qualidade de vida e reconhecimento na carreira.

Com a concorrência prevista para ser alta, os candidatos devem começar sua preparação o quanto antes. Revisar conteúdos relevantes para as provas, entender o formato do exame e praticar com questões de concursos anteriores são etapas essenciais para quem deseja se destacar.

