Cargos de nível MÉDIO anunciados no concurso dos Correios; veja mais detalhes

Os Correios estão em movimento acelerado quanto à realização de concursos públicos, com a divulgação de planos para lançar dois editais distintos.

Um deles será destinado ao cargo de Analista, enquanto o outro será direcionado aos interessados em se tornar Agente.

A seguir, saiba mais sobre o Concurso Público dos Correios e fique de olho nas novidades anunciadas recentemente.

Detalhes dos cargos e salários do concurso dos Correios

O cargo de Analista requer formação de nível superior e será voltado para áreas como Advogado, Analista de Sistemas, Assistente Social e Engenheiro.

O salário inicial é de R$ 6.583,54, além de benefícios. Já para o cargo de Agente dos Correios, apenas o ensino médio é necessário.

O salário inicial é de R$ 2.429,25, também acompanhado de benefícios. O número total de vagas para cada cargo ainda está por ser determinado.

Porém, essas remunerações podem chegar a R$ 11.934,73 (nível médio) e R$ 26.013,50 (nível superior) ao fim da carreira. Além disso, há o Programa de Participação nos lucros, pago anualmente.

Benefícios

Além da remuneração, de acordo com o Direção Concursos, funcionários dos Correios tem direito a benefícios como:

Carteiros: 30% sobre o salário base

Motoristas: R$ 579,94

Atendentes: R$ 144,99

Adicional de Atendimento em Guichê em Agências dos Correios: R$ 312,26

Adicional de Atividade de Tratamento: R$ 207,75

Cronograma e previsões

Segundo o cronograma divulgado, os editais podem ser esperados até o mês de setembro, enquanto a contratação da banca organizadora deverá ocorrer até agosto.

Os candidatos aprovados devem começar a ser convocados a partir de dezembro. O cronograma completo inclui as seguintes etapas:

Até julho: Planejamento do certame e processo para contratação da empresa especializada;

Planejamento do certame e processo para contratação da empresa especializada; Agosto: Contratação da banca;

Contratação da banca; Setembro: Publicação do edital;

Publicação do edital; Dezembro: Início das contratações.

Concurso para a área de Segurança do Trabalho

Além dos concursos para Analista e Agente, os Correios também planejam um terceiro concurso público para preencher vagas na área de Segurança do Trabalho, abrangendo os seguintes cargos:

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Técnico de Segurança do Trabalho Júnior;

Médico do Trabalho Júnior;

Enfermeiro do Trabalho Júnior.

Haverá vagas imediatas e oportunidades em cadastro de reserva. A banca organizadora já foi contratada, sendo o IADES a empresa selecionada para administrar as provas.

Compromisso dos Correios e impacto nos serviços

A realização desses concursos é um compromisso assumido pela atual gestão dos Correios para lidar com a demanda acumulada ao longo dos anos.

Esse esforço conjunto também resultou na negociação do Acordo Coletivo de Trabalho com as federações representativas de empregados e empregadas.

