Veja o que você PODE levar para o DIA do Concurso Unificado

À medida que se aproxima a data do Concurso Público Nacional Unificado, marcado para 5 de maio, é crucial que os candidatos estejam bem informados sobre o que é permitido levar no dia da prova.

As orientações divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos são claras e visam garantir que todos tenham as mesmas condições de realização do exame sem contratempos.

Prepare-se para o Concurso Unificado: confira o que é permitido e proibido no dia da prova e garanta sua melhor performance!

Descubra as orientações essenciais para o Concurso Unificado: documentos necessários, materiais permitidos e restrições. (Foto divulgação)

O que é necessário para o Concurso Unificado?

Primeiramente, todos os candidatos devem portar o cartão de confirmação de inscrição, que estará disponível para impressão a partir do dia 25 de abril na Página do Candidato. Além disso, é obrigatório levar um documento de identidade original com foto conforme especificado no edital.

Importante ressaltar que cópias, mesmo autenticadas, não serão aceitas. Para aqueles que optarem por documentos digitais, certifique-se de que o aplicativo necessário está instalado e funcional em seu celular, pois não serão aceitas fotografias de documentos armazenadas no dispositivo.

Em relação aos materiais de escrita, é necessário levar caneta preta de material transparente. É recomendável que os candidatos levem mais de uma caneta, prevenindo contra imprevistos que possam impedir a continuidade da prova, como o esgotamento da tinta.

Vestimenta e itens pessoais

Quanto às roupas, a recomendação é optar por vestimentas confortáveis, já que os candidatos passarão longos períodos sentados durante os dois turnos de aplicação da prova. Itens como relógios, óculos escuros, chapéus, bonés, gorros e protetores auriculares são expressamente proibidos, bem como qualquer tipo de relógio.

Para quem precisa levar celulares ou outros objetos eletrônicos, a Fundação Cesgranrio fornecerá envelopes porta-objetos que devem ser lacrados e mantidos embaixo da carteira durante a prova. Estes dispositivos deverão permanecer desligados até que o candidato esteja fora do local de exame.

O que é proibido?

É permitido levar alimentos e água, desde que as embalagens estejam lacradas e as garrafas sejam transparentes, garantindo a segurança e a integridade do ambiente de prova.

Em relação aos eletrônicos, é vital estar atento às regras: será motivo de eliminação o porte e/ou uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, incluindo telefones celulares, microcomputadores portáteis e qualquer outro dispositivo eletrônico.

Lembre-se, o caderno de provas não poderá ser levado para casa em nenhum dos turnos e o tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas. Sair antes desse período resultará em eliminação. Essas medidas são essenciais para garantir a equidade e a integridade do concurso. Certifique-se de estar bem preparado para o dia, seguindo todas as orientações e evitando contratempos que possam afetar seu desempenho ou sua elegibilidade no concurso.

