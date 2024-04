GRANDE concurso de tribunal APROVADO: salário passa de R$ 15 mil

A oportunidade que você estava esperando finalmente chegou! O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), abrangendo Rio de Janeiro e Espírito Santo, anuncia com grande entusiasmo o lançamento de seu mais recente edital de concurso.

Com vagas exclusivas para níveis superiores nas carreiras de técnico e analista judiciário, esse é o momento de alavancar sua carreira com um salário que pode ultrapassar os incríveis R$ 15 mil. Quer saber como fazer parte dessa seleção e garantir sua estabilidade profissional? Acompanhe os detalhes a seguir e prepare-se para mudar seu futuro!

Descubra tudo sobre o concurso TRF2 para técnicos e analistas judiciários. Salários atraentes e benefícios incríveis esperam por você! (Foto divulgação)

Uma oportunidade imperdível em concurso de tribunal

O TRF2 busca formar cadastro de reserva em diversas especialidades, desde a área administrativa até cargos especializados como Tecnologia da Informação, Engenharia, Medicina, entre outros.

É a sua chance de entrar para um dos mais respeitados órgãos do judiciário brasileiro, atuando em funções que garantem não apenas estabilidade graças ao regime estatutário, mas também remunerações atraentes.

A remuneração inicial oferecida varia de R$8.529,65 para técnicos a R$13.994,78 para analistas. Porém, com os benefícios adicionais, como auxílio-alimentação de R$1.393,10, o salário pode chegar a até R$15.387,88!

Além disso, o TRF2 oferece uma série de outros incentivos, como auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, participação nas despesas com assistência médica e hospitalar, e muito mais.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas do dia 11 de abril até 10 de maio, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP. Os valores das taxas são de R$70 para técnicos e R$80 para analistas.

É uma janela de oportunidade que você não pode deixar passar!

Preparação é a chave para o sucesso

A concorrência será acirrada, e a preparação adequada fará toda a diferença. O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, dependendo do cargo escolhido.

As datas previstas para as provas são 7 e 14 de julho. Portanto, comece seus estudos agora mesmo e aproveite cada recurso disponível para assegurar sua vaga.

Organize seu tempo : Crie um cronograma de estudos que contemple todas as matérias do edital.

: Crie um cronograma de estudos que contemple todas as matérias do edital. Foque nas disciplinas de maior peso : Priorize as áreas de conhecimento com maior número de questões e/ou que você tenha mais dificuldade.

: Priorize as áreas de conhecimento com maior número de questões e/ou que você tenha mais dificuldade. Pratique com simulados : Teste seus conhecimentos com questões de concursos anteriores do TRF2.

: Teste seus conhecimentos com questões de concursos anteriores do TRF2. Mantenha-se atualizado: Acompanhe as últimas notícias sobre o concurso para não perder nenhum detalhe.

O TRF2 oferece uma carreira promissora com salários competitivos e benefícios inigualáveis. Esta é a sua chance de garantir não apenas um emprego, mas uma carreira estável e promissora no setor judiciário. Não deixe esta oportunidade passar!

Conteúdo das provas: O que você precisa saber

A seleção para os cargos no TRF2 promete ser rigorosa, englobando provas objetivas e, para algumas especialidades, discursivas.

Se você deseja se destacar entre os candidatos, é crucial entender o que será cobrado e direcionar seus estudos para as áreas de conhecimento específicas de seu cargo de interesse. Vamos desvendar os tópicos principais que compõem o conteúdo programático das provas:

Para técnicos e analistas administrativos

Língua Portuguesa : Capacidade de interpretação de textos, conhecimento gramatical de acordo com a norma culta.

: Capacidade de interpretação de textos, conhecimento gramatical de acordo com a norma culta. Raciocínio Lógico e Matemático : Questões que testam a capacidade analítica e de raciocínio lógico-matemático.

: Questões que testam a capacidade analítica e de raciocínio lógico-matemático. Noções de Sustentabilidade : Conhecimentos sobre as políticas nacionais e internacionais de sustentabilidade.

: Conhecimentos sobre as políticas nacionais e internacionais de sustentabilidade. Noções de Governança e Gestão Estratégica: Princípios de governança no setor público e estratégias de gestão e planejamento.

Para especialidades específicas

Área Judiciária e Apoio Especializado

Conhecimentos Específicos da Área : Direito Constitucional, Direito Administrativo, entre outros, dependendo da especialidade escolhida.

: Direito Constitucional, Direito Administrativo, entre outros, dependendo da especialidade escolhida. Tecnologia da Informação : Conhecimentos em sistemas, redes, segurança da informação e outros tópicos relevantes para a área.

: Conhecimentos em sistemas, redes, segurança da informação e outros tópicos relevantes para a área. Engenharias e Áreas de Saúde: Questões específicas de cada campo de especialização, como legislação profissional, princípios e práticas.

Áreas de Apoio como Contabilidade, Enfermagem e Outras

Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico : Fundamental para todas as áreas, focando na capacidade de interpretação e resolução de problemas.

: Fundamental para todas as áreas, focando na capacidade de interpretação e resolução de problemas. Direitos Humanos e Fundamentais: Conhecimentos sobre a legislação de direitos humanos aplicáveis ao serviço público.

Cada candidato deve dedicar atenção especial à prova discursiva, que pode ser um estudo de caso ou uma redação, de acordo com o cargo. Esta etapa é decisiva e requer uma preparação focada em habilidades de escrita e articulação de ideias de forma coesa e coerente.

Lembre-se: a chave para uma preparação eficaz é começar cedo e manter um ritmo constante de estudo. Utilize materiais atualizados e de qualidade, participe de grupos de estudo e não hesite em buscar aulas e cursos preparatórios que possam fortalecer seus conhecimentos nas áreas exigidas. Com dedicação e foco, você estará um passo mais perto de alcançar seu objetivo no concurso TRF2.

