Após 15 anos, EMBRAPA anuncia concurso com mais de MIL VAGAS

Após 15 anos sem realizar concurso público, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) anunciou a abertura de um novo certame em 2024.

Esta é uma excelente oportunidade para quem busca uma carreira na área agropecuária. A seguir, reunimos os principais detalhes sobre este certame. Confira!

Embrapa anuncia concurso com salários de até R$ 12.000! Prepare-se para 1.061 vagas e descubra os cargos disponíveis. (Foto: Divulgação).

Vagas e remuneração concurso Embrapa 2024

Serão ofertadas 1.061 vagas para diversos cargos, incluindo analista, assistente, pesquisador e técnico. Os salários oferecidos são atrativos, podendo chegar a R$ 12.814,61 para pesquisadores, o maior valor entre os cargos.

O último concurso realizado pela Embrapa ocorreu em 2009, quando foram disponibilizadas 676 vagas. Agora, com a nova oportunidade, os candidatos têm a chance de ingressar em uma das principais instituições de pesquisa agropecuária do país.

Veja também: Cadastro Único dá bônus para quem quer prestar concurso público

Analista

O cargo de analista na Embrapa é fundamental para o desenvolvimento e coordenação de projetos de pesquisa.

Com salários que podem chegar a R$ 21.554,20, este cargo oferece uma excelente perspectiva de crescimento na carreira.

Os analistas são divididos em duas classes, A e B, com remunerações iniciais de R$ 12.715,42 e finais de até R$ 25.095,04.

Pesquisador

Os pesquisadores desempenham um papel crucial na elaboração e execução de programas de pesquisa da Embrapa.

Com remunerações iniciais de R$ 12.814,61, podendo chegar a R$ 29.398,75, este cargo oferece uma ótima oportunidade para profissionais da área.

Assim como os analistas, os pesquisadores são divididos em classes A e B, com salários que refletem sua experiência e qualificações.

Técnico

Os técnicos na Embrapa fornecem suporte técnico-administrativo e realizam atividades práticas nos setores de pesquisa e desenvolvimento.

Com salários iniciais de R$ 5.556,81 e finais de até R$ 15.221,04, este cargo é uma excelente opção para quem busca uma carreira técnica na área agropecuária.

Os técnicos são essenciais para o funcionamento eficiente dos laboratórios e campos experimentais da Embrapa.

Assistente

Os assistentes desempenham um papel fundamental na execução de atividades operacionais e no suporte técnico e administrativo da empresa.

Com salários iniciais de R$ 2.186,19 e finais de até R$ 9.592,55, este cargo oferece uma oportunidade para profissionais com diferentes níveis de qualificação.

Com três categorias distintas (A, B e C), os assistentes têm a chance de progredir na carreira e alcançar remunerações mais altas ao longo do tempo.

Enfim, o concurso da Embrapa oferece uma oportunidade única para profissionais que desejam ingressar em uma das principais instituições de pesquisa agropecuária do país.

Com uma variedade de cargos e salários atrativos, este certame é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam uma carreira gratificante na área agropecuária.

Não perca essa chance de fazer parte de uma equipe dedicada à inovação e ao desenvolvimento sustentável no campo. Prepare-se e garanta sua vaga neste concurso histórico da Embrapa!

Dicas de preparação concurso Embrapa 2024

Conheça o edital.

Organize um cronograma de estudos.

Estude com eficiência e pratique com provas anteriores.

Busque materiais de estudo de qualidade.

Mantenha-se atualizado.

Cuide da sua saúde.

Mantenha-se motivado.

Participe de grupos de estudo.

Mantenha a calma no dia da prova.

Saiba mais sobre concurso público: Vagas na PRAIA: cidade do litoral abre concurso e paga R$ 21 mil