Estude na Eslováquia com bolsa de estudos GRATUITA

Já pensou em expandir seus horizontes acadêmicos estudando na Europa? O governo da Eslováquia está oferecendo uma oportunidade imperdível para estudantes de mestrado e doutorado, além de pesquisadores, professores universitários e artistas.

As inscrições para o National Scholarship Programme of the Slovak Republic estão abertas até 30 de abril, com bolsas generosas para passar até um ano letivo estudando no coração da Europa.

Aproveite a chance de obter uma bolsa de estudo na Eslováquia! Saiba mais sobre os requisitos e o processo de candidatura para mestrado e doutorado. (Foto divulgação)

Como Funciona a Bolsa de Estudos?

Está aberta a temporada de oportunidades para quem deseja aprimorar a formação acadêmica em um cenário internacional. O governo da Eslováquia está convidando estudantes de mestrado, doutorado, além de pesquisadores e artistas, a participarem do National Scholarship Programme of the Slovak Republic.

Com bolsas generosas e a chance de viver uma experiência única no coração da Europa, este programa é uma porta aberta para enriquecer não apenas seu conhecimento, mas também sua vivência cultural. Inscrições vão até 30 de abril, então é hora de preparar seus documentos e aproveitar essa chance inigualável de crescimento profissional e pessoal.

Para estudantes de mestrado, a bolsa oferece €620 por mês (aproximadamente R$ 3.394), enquanto doutorandos podem receber até €1.025 mensais (cerca de R$ 5.610).

Além disso, o programa contempla uma ajuda de custo de €1.500 (cerca de R$ 7.661) para despesas com passagens aéreas, desde que os estudantes expressem essa necessidade durante o processo de candidatura.

Não deixe de conferir: ChatGPT nos estudos: aprenda a fazer mapas mentais

Requisitos para candidatura

Os interessados devem estar atualmente matriculados em um programa de mestrado ou doutorado e possuir uma carta de aceite da universidade eslovaca onde pretendem estudar. O processo de candidatura exige também a apresentação de documentos como:

CV atualizado;

Diploma de graduação ou mestrado;

Carta de motivação;

Plano de estudos ou pesquisa detalhado;

Duas cartas de recomendação para candidatos a mestrado e uma carta do orientador para doutorandos;

Confirmação de matrícula da universidade atual.

Para professores, pesquisadores e artistas, as bolsas variam de €470 a €1.025 por mês, dependendo da experiência e titulação do candidato.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas online, através do link oficial do governo da Eslováquia, até o dia 30 de abril para aqueles que desejam iniciar seus estudos em setembro de 2024. É crucial que os candidatos se organizem para enviar toda a documentação necessária e assegurar que todos os requisitos sejam atendidos para aproveitar essa chance única.

Estudar na Eslováquia não só oferece a oportunidade de receber uma educação de qualidade internacional, mas também a chance de vivenciar uma rica cultura europeia, em um país conhecido por sua história, arquitetura e belezas naturais. A experiência de estudar no exterior é inestimável, expandindo perspectivas acadêmicas e culturais e abrindo portas para futuras oportunidades profissionais em um contexto globalizado.

Veja mais sobre: Governo anuncia GRANDE AUXÍLIO para pagar estudos dos FILHOS em agosto