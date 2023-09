ChatGPT nos estudos: aprenda a fazer mapas mentais

O uso do ChatGPT tem se tornado cada vez mais comum em nossa rotina diária. Ele pode desempenhar diversas funções úteis, como auxiliar em tarefas de trabalho, fornecer orientações, oferecer dicas e até mesmo corrigir textos. Surpreendentemente, o ChatGPT também é capaz de auxiliar na criação de mapas mentais. Você estava ciente disso? Essa incrível ferramenta de Inteligência Artificial (IA) pode sugerir tópicos e até mesmo criar uma estrutura completa para seus mapas mentais, tornando o processo de estudo muito mais eficiente.

E o melhor de tudo é que esse processo é rápido e simples de usar. No entanto, para criar mapas mentais, combinamos o poder do ChatGPT com outra ferramenta chamada Markmap. Não se preocupe, a integração entre essas ferramentas é bastante tranquila e descomplicada.

Criar mapas mentais no ChatGPT

ara criar um mapa mental com o auxílio do ChatGPT, siga estas etapas simples:

Faça o login no chatbot. Digite o comando a seguir no chat: “Crie um mapa mental sobre (informe o assunto desejado)”. Se desejar, você pode fornecer detalhes adicionais à IA, como sugestões de pontos a serem incluídos ou enfatizar tópicos específicos. Após receber o resultado gerado pelo ChatGPT e ficar satisfeito com ele, copie o conteúdo fornecido. No chat, escreva “Converta para Markdown o texto abaixo” e cole o esqueleto do mapa mental gerado anteriormente pelo ChatGPT. O ChatGPT irá retornar um código Markdown para você. Copie-o. Acesse o site Markmap e limpe o código existente, se houver algum. Em seguida, cole o código Markdown fornecido pelo ChatGPT. Quando o resultado visual estiver pronto, faça o download e pronto! Agora você possui um mapa mental criado com a ajuda da IA.

Para criar mapas mentais diretamente no ChatGPT, é necessário ter acesso à versão paga da ferramenta.

Os assinantes da versão 4 desta IA têm a capacidade de elaborar mapas mentais dentro da própria plataforma, utilizando plugins disponíveis, como o “Whimsical Diagrams”, por exemplo.

No entanto, o inconveniente é o custo associado a essa versão. A opção “Premium” da plataforma de IA tem um valor de US$ 20 por mês, o que, na cotação atual, equivale a aproximadamente R$ 97.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/09/01/geral/chatgpt-comeca-a-aparecer-na-justica-em-varios-paises-sera-o-fim/

Sobre o ChatGPT

ChatGPT é um grande modelo de linguagem (LLM) desenvolvido pela OpenAI. É um modelo de linguagem factual e é treinado em um enorme conjunto de dados de texto e código. ChatGPT pode gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma informativa.

Trata-se de uma ferramenta poderosa que pode ser usada para uma variedade de propósitos. Pode ser usado para criar chatbots, traduzir idiomas, escrever conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma informativa. ChatGPT ainda está em desenvolvimento, mas já é capaz de realizar muitos tipos de tarefas.

Aqui estão alguns exemplos do que ChatGPT pode fazer:

Gerar texto: ChatGPT pode gerar texto em diferentes estilos e formatos, incluindo poemas, código, scripts, peças musicais, e-mail, cartas, etc.

Traduzir idiomas: ChatGPT pode traduzir entre mais de 100 idiomas.

Escrever conteúdo criativo: ChatGPT pode escrever diferentes tipos de conteúdo criativo, incluindo histórias, poemas, scripts, peças musicais, e-mail, cartas, etc.

Responder às suas perguntas de forma informativa: ChatGPT pode responder às suas perguntas de forma informativa, mesmo que sejam abertas, desafiadoras ou estranhas.

ChatGPT ainda está em desenvolvimento, mas já é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para uma variedade de propósitos. É uma ferramenta que tem o potencial de mudar a maneira como interagimos com as máquinas.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/26/tecnologia/chatgpt-4/