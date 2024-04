Inscrições para Encceja começam HOJE, saiba como fazer

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 estão oficialmente abertas a partir de hoje, marcando o início de um período crucial para quem deseja obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio.

O prazo para se inscrever vai até o dia 10 de maio, com o exame programado para acontecer em 25 de agosto, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Abertas as inscrições para o Encceja 2024 até 10 de maio! Aproveite a chance para obter sua certificação de ensino com facilidade e suporte especializado. (Foto divulgação)

Como realizar sua inscrição para o Encceja

O Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) é voltado para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada e desejam obter a certificação. O exame é uma oportunidade para aqueles que não seguiram a trajetória convencional de educação poderem regularizar sua situação educacional, permitindo que prossigam com estudos subsequentes ou melhorem suas condições de emprego.

Os interessados em participar do Encceja 2024 devem acessar o site oficial do INEP para completar a inscrição.

É importante lembrar que, além da inscrição regular, o período também é destinado para solicitações de atendimento especializado e de tratamento pelo nome social, garantindo que todos possam fazer o exame nas condições adequadas às suas necessidades.

Veja mais sobre: 1,3 mil cursos de graça são oferecidos em plataforma digital; confira

Atendimento especializado

O Encceja 2024 oferece atendimento especializado a uma ampla gama de participantes, incluindo aqueles com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva ou intelectual, além de surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista e discalculia. O exame também contempla condições específicas para gestantes, lactantes, idosos, e outras necessidades especiais, assegurando que todos os inscritos possam competir em igualdade de condições.

Qual a taxa de inscrição?

Para aqueles que faltaram ao Encceja 2023 e não justificaram a ausência, é necessário pagar uma taxa de R$ 40 para realizar o exame este ano. O pagamento pode ser efetuado por meio de um boleto bancário, que é gerado no sistema de inscrição e pode ser quitado em qualquer banco ou casa lotérica.

Entenda como funciona o Encceja

Criado em 2002, o Encceja tem como objetivo principal aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. Organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação, o exame não apenas avalia, mas também certifica os participantes, facilitando a continuidade de seus estudos ou a inserção no mercado de trabalho.

O Encceja representa uma oportunidade significativa para muitos brasileiros que buscam avançar em seus estudos e melhorar suas condições de vida. Com as inscrições agora abertas, é essencial não perder o prazo e garantir sua participação. Prepare-se, fique atento às datas e às necessidades específicas do processo de inscrição para maximizar suas chances de sucesso.

Não deixe de conferir: AUXÍLIO financeiro para quem vai fazer o Encceja; veja como conseguir