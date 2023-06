AUXÍLIO financeiro para quem vai fazer o Encceja; veja como conseguir

Auxílio para o Encceja – A conquista de uma meta importante, como a obtenção do certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio, pode ter um significado imenso, especialmente para aqueles que não puderam concluí-los no momento adequado da vida. Agora, imagine um recurso online gratuito que possa ajudar a tornar esse sonho realidade. Essa é a inovação trazida pela Fundação Roberto Marinho (FRM), que está promovendo um preparatório digital e gratuito para o Exame para Certificação de Jovens e Adultos (Encceja).

O curso “Seja” oferece auxílio gratuito aos estudantes que desejam se preparar para o Encceja, proporcionando aulas online ministradas por profissionais qualificados. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Você pode ter auxílio financeiro ao fazer o Encceja

O curso, denominado “Seja”, foi lançado recentemente pela FRM em colaboração com o Google Classroom. Sua principal meta é proporcionar uma preparação adequada para os candidatos que estão se preparando para o Encceja. A grande vantagem do programa é que ele é completamente gratuito e acessível a todos os brasileiros, independentemente de onde estejam situados no país.

A plataforma de aprendizagem oferece aulas ministradas por profissionais qualificados, cobrindo as principais disciplinas que compõem o exame. Tudo é disponibilizado em formato digital, facilitando o acesso e permitindo que os estudantes aprendam em seu próprio ritmo. Além disso, o curso está sempre aberto para novas inscrições e a Fundação está disposta a formar novas turmas conforme mais jovens e adultos decidam aderir a essa iniciativa.

O Encceja é uma ferramenta de certificação reconhecida nacionalmente, destinada a pessoas que estão fora da escola ou que não tiveram a oportunidade de terminar seus estudos na idade apropriada. Porém, muitos enfrentam dificuldades para se preparar adequadamente para a prova, seja devido à falta de recursos financeiros ou à falta de acesso à educação regular.

É neste contexto que o curso Seja se apresenta como um recurso valioso, oferecendo a essas pessoas a oportunidade de se prepararem de maneira eficaz e alcançarem um bom desempenho no exame. Essa iniciativa rompe barreiras geográficas e socioeconômicas, democratizando a preparação para o Encceja e dando a todos uma chance justa de conquistar a certificação de conclusão de ensino.

Democratização da educação

A parceria entre a Fundação Roberto Marinho e o Google Classroom na criação do curso Seja é um marco na democratização da educação no Brasil. O programa preenche uma lacuna significativa no sistema educacional brasileiro, proporcionando a adultos e jovens a oportunidade de concluir seus estudos, independentemente de sua localização ou situação financeira.

Nessa era digital, é empolgante ver como as instituições estão utilizando a tecnologia para beneficiar aqueles que mais precisam. Ao disponibilizar recursos educacionais gratuitos e de alta qualidade, a Fundação Roberto Marinho e o Google Classroom estão fazendo uma contribuição significativa para a sociedade brasileira, possibilitando que mais pessoas alcancem seus objetivos educacionais.

Portanto, para aqueles que buscam obter a certificação de conclusão de ensino, o curso Seja é uma excelente opção. Com seu formato online e gratuito, ele oferece uma oportunidade sem precedentes para as pessoas avançarem em seus estudos, adquirindo o conhecimento necessário para obter sucesso no Encceja e, consequentemente, alcançar seus objetivos.

