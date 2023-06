DATAS “secretas” do Bolsa Família em junho; antecipação e nova programação reveladas

Bolsa Família em junho – No último sábado, dia 17 de junho, um conjunto de famílias inscritas no novo Programa Bolsa Família receberá antecipadamente os pagamentos agendados para a próxima segunda-feira, dia 19. Esta antecipação, que desafia o calendário oficial liberado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), é possível devido a um aspecto peculiar no sistema de pagamentos do programa de transferência de renda.

Neste mês de junho, algumas famílias do Bolsa Família receberão o auxílio no dia 17, antecipando-se ao calendário oficial. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Programação de junho no Bolsa Família

Embora a administração do programa esteja sob a responsabilidade do MDS, a logística dos pagamentos tem uma singularidade que remonta à fase anterior ao programa atual, o antigo Programa Auxílio Brasil. Conforme o procedimento, os pagamentos programados para as segundas-feiras têm seu agendamento feito na sexta-feira precedente. O sistema de pagamentos, por sua vez, libera os valores no dia seguinte ao agendamento, não importando se é um dia útil ou não.

Os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina com o número 1 se beneficiarão dessa antecipação no sábado, 17 de junho. Da mesma forma, os beneficiários cujo NIS termina com o número 6, que segundo o calendário oficial receberiam o novo Bolsa Família de junho no dia 26 (segunda-feira), já terão acesso aos fundos no dia 24 de junho (sábado). No entanto, é crucial lembrar que os pagamentos efetuados nas agências da Caixa Econômica Federal só podem ser sacados em dias úteis, pois o banco não realiza atendimento nos finais de semana.

Para o restante dos beneficiários, os pagamentos do Bolsa Família para o mês de junho seguirão o cronograma oficial. O padrão de dispersão dos fundos é o mesmo, ocorrendo nos últimos dez dias úteis do mês, de acordo com o número final do NIS de cada beneficiário. Além disso, os métodos de pagamento permanecem inalterados, com os beneficiários podendo acessar seus fundos através do aplicativo Caixa Tem ou sacá-los em casas lotéricas ou caixas eletrônicos, desde que possuam um cartão do programa.

No mês de junho, cada beneficiário do novo Programa Bolsa Família receberá um valor fixo de R$142 por pessoa, por meio do novo Benefício de Renda de Cidadania. No entanto, o programa garantirá um pagamento mínimo de R$600 para todos. Por isso, nos casos de famílias com quatro beneficiários ou menos, onde a soma dos R$142 por pessoa resultará em um valor inferior a R$600, será pago um valor complementar para garantir o mínimo obrigatório.

Adicionais

Ademais, o governo seguirá pagando um adicional de R$150 para crianças de até seis anos, através do Benefício Primeira Infância. Além disso, o novo Benefício de Renda Variável será introduzido, garantindo um adicional de R$50 para cada criança ou jovem entre sete e dezoito anos, bem como para cada mulher grávida na família.

O Programa Bolsa Família é crucial para muitas famílias brasileiras, oferecendo um suporte financeiro vital para milhões de pessoas. Através de seu sistema de transferência de renda, o programa ajuda a amenizar os efeitos da pobreza e da desigualdade, contribuindo para a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

A expectativa é que o sistema peculiar de pagamento, que permite a antecipação dos fundos programados para segundas-feiras, continue beneficiando um grande número de famílias inscritas no programa. Mesmo com a antecipação, é importante que os beneficiários lembrem que os saques nas agências da Caixa Econômica Federal só podem ser feitos em dias úteis. Com isso, as famílias que recebem a transferência de renda no final de semana devem programar-se para sacar os fundos durante a semana.

