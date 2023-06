Por mais que o Brasil não seja uma nação que aconteça muitos desastres naturais, vez e outra alguns acabam acontecendo. É importante estar informado a fim de se prevenir. Os moradores do litoral de São Paulo, sentiram um pequeno tremor de terra nesta última manhã, 16. Rapidamente foram avisados via SMS e outros meios de contato sobre o acontecimento. Haja vista que logo se preveniram e ficaram calmos, sabendo que nada iria acontecer. Os brasileiros cadastrados poderão ter acesso a essas e tantas outras informações diretamente pelo dispositivo celular. Entenda como funciona e como se cadastrar.

Não corra perigo! Aprenda a receber alertas de risco da Defesa Civil no seu celular | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o monitoramento?

A Defesa Civil é a responsável por verificar, analisar e alertar os brasileiros sobre possíveis riscos de desastres em todas as regiões do Brasil. Os dados obtidos são oriundos do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Outros de outras fontes. Lembrando que as informações são referentes a desastres naturais, fortes chuvas, etc.

Enfim, este órgão é o responsável por alertar as pessoas. Com o advento da tecnologia, isso passou a ser muito mais fácil. Até então, em casos graves de desastres, era comum que agentes da Defesa Civil passassem nas regiões em seus carros com som avisando sobre o ocorrido.

Ou então, através dos programas de rádio alertassem os moradores sobre os perigos. Agora isso é possível ser feito mediante poucos passos. É necessário que o cidadão esteja devidamente cadastrado nos motores de informações. Veja!

Como receber alertas da Defesa Civil?

Os alertas são enviados por SMS, WhatsApp, Telegram e Google. Entenda como cada um funciona e o procedimento de cadastro.

SMS

Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, é necessário enviar o CEP por SMS para o número 40199. A partir de então, o número estará cadastrado e nos próximos desastres o número será contatado rapidamente. Para encontrar o CEP basta ir no início da rua, e verificar abaixo dela o número em questão. Entretanto, é possível de uma outra maneira.

Basta pesquisar o nome da rua + cidade no site dos Correios. E então, em questão de segundos ele irá mostrar o CEP do lugar.

WhatsApp

Por WhatsApp é necessário adicionar o número da Defesa Civil. Sendo ele: 61 2034-4611. Feito isso, basta enviar qualquer mensagem para começar a interagir com o perfil. A partir daí, o ChatBot irá perguntar se há o desejo de receber os alertas nacionais sobre os desastres das regiões brasileiras.

Basta selecionar o CEP ou cidade e estará cadastrado. Lembrando que é possível adicionar várias cidades. Desse modo, ficar atento a todos os eventos que ocorrem no Brasil.

Telegram

Pelo Telegram é mais simples, basta pesquisar na barra superior por “Defesa Civil Alertas”. Então, clicar em “Iniciar” e logo após compartilhar a localização do aparelho, poderá ter acesso a todas as regiões com seus respectivos alertas. Lembrando que é possível receber alertas de várias regiões do Brasil.

Google

Pelo Google não é preciso fazer cadastros, é tudo automático. O Google em conjunto com a localização do dispositivo e o sensor de aceleração, consegue identificar os eventos do âmbito que acontecem ao redor e notificar os usuários rapidamente. Isso é feito em questão de segundos.

Portanto, esses são os métodos de contato com a Defesa Civil. Sem sombra de dúvidas é uma das melhores opções de se manter sempre informado e seguro.