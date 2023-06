ESTES filmes vão te ajudar a GANHAR mais dinheiro

O cinema, assim como outros tipos de arte, não servem apenas para entreter. Muitos filmes marcam a vida de milhares de pessoas pela mensagem que passam. Ao proporcionar que indivíduos fujam da realidade mesmo que por algumas horas e aprendam lições que o fazem refletir sobre sua própria vida, é algo que não tem preço. A ficção pode ter um poder de transformação que só quem já foi tocado por ela entende.

Tem filmes que ensinam sobre relacionamentos, outros sobre superação, alguns sobre sonhos, e também tem aqueles que falam sobre dinheiro. Este último caso é o que traremos aqui.

Confira a lista de filmes que vão te ajudar a ganhar mais dinheiro.

Até que a Sorte nos Separe

Esta comédia brasileira lançada em 2012, foi baseada no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos do autor Gustavo Cerbasi. A história mostra um casal formado por Tino (Leandro Hassum) e Jane (Danielle Winits) que viviam uma vida comum até ganharem na loteria e se tornarem ricos.

Mas, a irresponsabilidade deles com as finanças e o excesso de gastos desnecessários fazem com que percam tudo e precisem recomeçar do zero.

O filme, que ganhou duas sequências, ensina que ao não investir o dinheiro em nada e não criar um fundo de emergência pode causar a perda total dele. Embora seja uma comédia, serve de alerta para muita gente que não tem controle nenhum sobre a vida financeira.

O Lobo de Wall Street

Baseado no livro homônimo de Jordan Belfort, O Lobo de Wal Street foi lançado em 2013 e conta a história do próprio autor, interpretado por Leonardo Dicaprio, que era um ambicioso corretor da bolsa de valores que ao criar um verdadeiro império, enriquece, mas de maneira ilegal.

Entre várias lições que o filme proporciona, uma delas é sobre como a equipe que trabalha com você é importante para que seu trabalho dê certo. Portanto, é preciso valorizá-la e escolher pessoas de confiança para apoiar o seu negócio.

A Grande Aposta

Lançado em 2015, a trama acompanha Michael Burry, interpretado por Christian Bale, um dono de empresa que percebe que uma série de empréstimos feitos para o mercado imobiliário está em risco de inadimplência.

Diante disso, ele Michael decide apostar contra o mercado ao investir um bilhão de dólares dos seus investidores.

Suas ações atraem a atenção do corretor Jared Vennet (Ryan Gosling), que percebe a oportunidade e passa a oferecê-las aos seus clientes.

Os Delírios de Consumo de Becky Bloom

O filme que estreou em 2009, é baseado no livro homônimo de Sophie Kinsella. A narrativa conta a história de Rebecca – Becky Bloom (Isla Fisher), uma jornalista que sonha em trabalhar com moda.

Só que por não ter limites ao fazer compras, ela não consegue pagar suas dívidas e vive fugindo dos credores. Contraditoriamente, ela vira colunista de finanças em uma revista.

Diante disso, ela precisa esconder sua personalidade consumista da empresa que trabalha.

Tazza: uma cartada mortal

Um jovem chamado Dae-gil (T.O.P) tem grande talento para jogos de azar e faz uma grande estreia como jogador. Contudo, ao se tornar bode expiatório de uma conspiração, é obrigado a fugir.

Após isso, ele conhece um velho jogador que além de abriga-lo, o ensina a enxergar através dos olhos do adversário.

Este é o segundo filme de uma franquia que estreou em 2014 sobre o submundo das apostas e seu universo repleto de trapaças e traições.

Joy: o nome do sucesso

Jennifer Lawrence é a protagonista Joy, uma garota que possui uma vida pessoa bastante complicada. Divorciada, com dois filhos, Joy mora com seu ex-marido e seus pais. Sendo que seu pai também é divorciado de sua mãe.

Ela inventa um esfregão de limpeza que se transforma em um fenômeno de vendas, a tornando uma das maiores empreendedoras do Estados Unidos.

A Rede Social

Lançado em 2010, o filme mostra a criação do Facebook, uma das maiores redes sociais do mundo.

O criador da rede Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), é um estudante de Harvard e gênio da computação, que ao trabalhar em um novo projeto acaba criando a famosa rede social.

Ele se torna um dos bilionários mais jovens do planeta 6 anos depois. Porém, o sucesso também lhe traz complicações tanto pessoais quanto legais.

Quem quer ser um milionário?

O filme de 2009 narra a história de Jamal Malik (Dev Patel), um rapaz de 18 anos que viveu uma infância repleta de violência e miséria na Índia.

Ao ser convidado para participar da versão indiana do famoso programa “Quem quer ser um milionário?”, ele consegue responder as perguntas através da sua experiência de vida.

Só que a polícia desconfia dele por não entenderem como um menino pobre e sem estudos foi capaz de acertar as perguntas do programa.

O filme traz uma lição de vida sobre dinheiro e, acima de tudo, sobre valores.

