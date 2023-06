Não fique para trás: 5 profissões promissoras impulsionadas pela IA

Profissões em IA – Os avanços na área da Inteligência Artificial (IA) têm o poder de redefinir a sociedade como a conhecemos, com o mercado de trabalho na linha de frente dessa transformação. As ramificações da IA são amplas e profundas, provocando a ascensão de novas profissões e o aprimoramento de funções existentes. Esta análise detalhada desvenda cinco novas profissões emergentes que são alimentadas pela ascensão da IA.

Com os avanços da IA, novas profissões surgem, como engenheiros de Machine Learning, designers de prompts para IA e especialistas em ética da IA. Foto: divulgação

Profissões promissoras em IA

À medida que a IA penetra em praticamente todos os setores, estamos vendo uma metamorfose nas profissões, com funções tradicionais sendo redefinidas e novas profissões sendo concebidas para atender às demandas únicas desta nova era tecnológica. As novas oportunidades profissionais que estão surgindo são tanto intrigantes quanto empolgantes, prometendo remodelar o panorama do emprego e definir a próxima geração de carreiras.

Veja também: Aprenda a criar um CURRÍCULO de destaque utilizando o PODER do ChatGPT

Os engenheiros de machine learning estão em alta demanda, à medida que a IA continua a se expandir. Este campo especializado da engenharia da computação exige profissionais altamente qualificados capazes de projetar, desenvolver e implementar algoritmos e modelos de aprendizado de máquina. Estes sistemas complexos permitem que as máquinas aprendam e tomem decisões baseadas em dados, impulsionando uma ampla gama de aplicações, desde carros autônomos até diagnósticos médicos.

Conforme os assistentes virtuais e os chatbots se tornam cada vez mais comuns, uma nova profissão surgiu: o designer de prompts para IA. Estes profissionais são responsáveis por moldar a maneira como os humanos interagem com os sistemas de IA, projetando as mensagens, perguntas e respostas que esses sistemas utilizam para comunicar informações, executar tarefas ou se envolver em diálogos com os usuários.

Outra profissão que ganhou destaque com o advento da IA é o designer conversacional. Estes profissionais são arquitetos de interfaces de conversação avançadas, combinando conhecimentos de design de interação, psicologia cognitiva e processamento de linguagem natural. Eles estão no cerne do desenvolvimento de chatbots, assistentes virtuais e sistemas de diálogo que não apenas fornecem informações e realizam tarefas, mas também proporcionam uma experiência envolvente e personalizada para os usuários.

Novas especializações

Além disso, a crescente aplicação da IA em diferentes setores deu origem a um novo domínio de especialização: a ética da IA. Os especialistas em ética da IA são encarregados de assegurar que os sistemas de IA sejam desenvolvidos e utilizados de maneira justa, transparente e responsável. Esta profissão é particularmente importante à luz de preocupações crescentes com a privacidade dos dados, a justiça algorítmica e a responsabilidade pela tomada de decisões baseada em IA.

Finalmente, a profissão de curadoria de informações para IA está surgindo como uma necessidade devido ao volume massivo de dados disponíveis. Estes profissionais trabalham na seleção, organização e filtragem de dados relevantes para alimentar os sistemas de IA com informações precisas e atualizadas. Sua função abrange a identificação de fontes confiáveis, a validação e o gerenciamento dos conjuntos de dados utilizados pelos sistemas de IA. O trabalho desses profissionais é fundamental para garantir que os sistemas de IA tenham acesso a dados confiáveis e de alta qualidade, melhorando assim a precisão e a confiabilidade de suas decisões e resultados.

Os avanços na IA não apenas trazem consigo inovações tecnológicas, mas também estão moldando o mercado de trabalho e introduzindo novas profissões. Estes cinco papéis emergentes demonstram o potencial do campo da IA para transformar não apenas as indústrias, mas também o panorama do emprego em si. Conforme nos adaptamos e evoluímos com a tecnologia, estas novas profissões estão definindo o futuro do trabalho na era da IA.

Veja também: ChatGPT proibido! Grandes empresas barraram uso da IA por seus funcionários