Santander revela segredo chocante que mudará sua vida financeira

Segredo revelado pelo Santander – Em uma ação estratégica que promete revigorar o cenário cultural brasileiro, o banco Santander firmou uma parceria de dois anos com a notória produtora de eventos musicais Live Nation, sediada nos Estados Unidos. Esta união tem o objetivo de patrocinar uma variedade de concertos internacionais em várias cidades do Brasil, sinalizando a incursão audaciosa do Santander no pulsante mercado de música e entretenimento do país.

O Santander revelou um segredo emocionante ao anunciar uma parceria de dois anos com a Live Nation, trazendo shows internacionais exclusivos para o Brasil. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Santander guarda segredo aos clientes

Esta parceria tem um título à altura da sua ambição: “A Música Chama”. Através deste projeto, o Santander planeja mergulhar no florescente mercado de shows internacionais brasileiro, expandindo e solidificando sua marca no setor cultural do país. Esta iniciativa representa uma nova e animadora aventura para o banco, que levará seu nome aos palcos dos concertos organizados pela Live Nation, criando um elo entre a esfera financeira e o dinâmico universo da música ao vivo.

Veja também: Perdeu o prazo da declaração do MEI? Descubra o passo a passo para corrigir

A singularidade desta parceria reside nos benefícios exclusivos para os clientes do Santander. Os correntistas do banco terão a oportunidade de acessar eventos privados, obter vantagens especiais de pré-venda e, para tornar a proposta ainda mais atraente, contarão com a isenção das anuidades dos cartões de crédito até junho de 2024. Com estes incentivos irresistíveis, o Santander aspira proporcionar uma experiência imersiva e envolvente para seus clientes, consolidando-se não somente como uma instituição bancária, mas também como um portal para o fascinante mundo da música ao vivo.

A parceria terá início com a apresentação altamente antecipada da aclamada cantora e vencedora do Grammy, Alanis Morissette. O show acontecerá no dia 14 de novembro no renomado Allianz Parque, em São Paulo. Para comemorar este marco, o Santander oferecerá aos seus clientes um acesso exclusivo à pré-venda nos dias 20 e 21 de junho, proporcionando-lhes a oportunidade de garantir seus ingressos antes da venda geral.

Experiência única aos correntistas

O Santander planeja facilitar ainda mais a participação dos fãs nesta experiência musical ao vivo, oferecendo opções de pagamento estendidas. Esta parceria entre o Santander e a Live Nation tem o potencial de trazer um novo ímpeto à cena musical brasileira, criando experiências inigualáveis para os clientes do banco e para os apaixonados por música.

Com sua vasta experiência e alcance global, a Live Nation está pronta para montar uma série de shows inesquecíveis com artistas internacionalmente renomados, criando uma atmosfera de antecipação para os próximos eventos. Ao combinar a expertise bancária do Santander com a experiência em produção de shows da Live Nation, esta parceria promete não só contribuir para o crescimento cultural do Brasil, mas também proporcionar momentos memoráveis para os fãs de música ao vivo.

Veja também: Conheça os cartões de crédito premium para investidores