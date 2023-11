Boa notícia — aos brasileiros que querem uma oportunidade de emprego, agora é possível fazer uma série de cursos gratuitos e aumentar os skills profissionais e com isso dar um upgrade no currículo. Os cursos ofertados são em diversos segmentos e o grande diferencial é o certificado incluso totalmente gratuito. Veja abaixo todos os detalhes e como participar.

1,3 mil cursos de graça são oferecidos em plataforma digital; confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Plataforma oferece cursos gratuitos

É preciso ficar atento — entre os dias 13 e 19 de novembro, a plataforma Refuturiza irá liberar o acesso totalmente gratuito com certificado grátis incluso a mais de 1.300 cursos preparatórios. Desde profissionalizantes aos tão almejados cursos de idiomas.

O intuito é entregar aos brasileiros um material de qualidade e com curtos períodos. A fim de que haja uma plena preparação usando pouco tempo da vida dessas pessoas — a fim de que elas possam entrar para o mercado de trabalho o mais rápido possível.

Estes cursos possuem com intuito não somente adicionar novos conhecimentos aos estudantes inscritos, mas incrementar os já adquiridos e obter o currículo dos sonhos e ter acesso a uma série de oportunidades profissionais.

Esta é uma das primeiras das várias ações sociais da plataforma que estão marcadas a fim de ampliar o acesso aos alunos de baixa renda a estes cursos de capacitação de alta qualidade.

Para ter acesso ao curso é necessário acessar o site: refuturiza.com.br/vale-presente e no ato do cadastro inserir o cupom “QUERO7”. Os cursos podem ser concluídos em até 10 horas.

Estes são os cursos disponíveis

Existe uma grande variedade de cursos. Lembrando que eles devem ser concluídos no tempo do aluno — mas caso o mesmo se dedique bastante, é possível terminar com Êxito em até 01 semana. Há uma motivação da plataforma para com que os alunos concluam os cursos e postem os resultados nas redes sociais.

A fim de compartilhar ainda mais a ação — é necessário que os alunos concluintes realizem as postagens com a hashtag #MaratonaRefuturiza. Veja abaixo algumas áreas do curso que serão abordadas.

Os cursos estão divididos em mais de 45 áreas de atuação. Podendo ser acessadas a qualquer momento. É possível conciliar com a rotina normal de cada estudante — separando alguns momentos para conseguir estudar o conteúdo.

Os materiais disponíveis são de idiomas, cursinhos preparatórios para exames e vestibulares — com Enem e Encceja e desenvolvimento de habilidades.

Portanto — é possível obter mais informações acerca dos cursos disponíveis através do link acima. Sem contar que será possível comprovar as habilidades através do certificado que será entregue de maneira totalmente gratuita para os alunos.

