Está chegando? Veja tudo sobre o concurso do INSS 2024

Em uma Audiência Pública da Comissão de Assuntos Sociais, o Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, apresentou informações relevantes acerca do próximo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O foco principal recai sobre a melhoria do atendimento aos beneficiários, com a criação de novas oportunidades de trabalho, que serão abertas através deste novo concurso.

Mas será que já existe edital publicado? E para quais cargos serão as vagas disponíveis? Continue lendo para saber todos os detalhes sobre o novo concurso do INSS.

Novo concurso do INSS: veja todos os detalhes

Durante sua intervenção, o Ministro solicitou a abertura de um novo concurso do INSS, com uma oferta substancial de aproximadamente 1.500 vagas destinadas a médicos peritos, uma carência particularmente evidente na região Nordeste do Brasil.

É importante salientar que o órgão também solicitou a criação de 7.655 vagas para cargos de nível médio e superior. Ao entrar em contato com a assessoria do INSS, a informação obtida confirma a expectativa de realização do processo seletivo em 2024, abrangendo as posições de Analistas e Técnicos do Seguro Social.

No entanto, é fundamental ressaltar que a inclusão desse pedido no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024 ainda está sujeita à avaliação do Ministério da Previdência, a fim de determinar sua viabilidade.

Os entusiastas do concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) podem antecipar sua comemoração, já que as notícias que chegam são promissoras. Há indicações de que o edital será anunciado nos próximos meses, trazendo uma série de vagas para serem preenchidas.

O concurso está em fase de autorização, com 50 vagas previstas para o ano de 2024. Estas vagas serão destinadas a ocupar a posição de Especialista em Vigilância Sanitária, com um salário inicial superior a R$ 15 mil. Também há previsão de outras 80 vagas destinadas ao setor de Analista Administrativo.

Ainda há planos para abrir oportunidades nas posições de Técnico Administrativo e Técnico em Regulação, e, por fim, cinco vagas para o cargo de Especialista. Houve especulações sobre a adesão da Anvisa ao Concurso Nacional Unificado, mas, em função da proximidade do processo seletivo da Anvisa, ela não participará desta primeira fase do programa.

Edital previsto para início de 2024

As movimentações para solicitação para o novo edital da Anvisa iniciaram em 2022. Em 22 de janeiro, a Anvisa formalizou o pedido para a sua realização. Em maio deste ano, o órgão solicitou um acréscimo de 129 vagas, sendo posteriormente autorizadas 50 delas.

Em setembro, a comissão organizadora foi formada e confirmou-se que a Anvisa não vai aderir ao Concurso Nacional Unificado. Agora, aguardamos ansiosamente o lançamento do tão esperado edital nos próximos meses.

Os cargos da Anvisa são muito cobiçados, uma vez que a aprovação nesta prova torna os candidatos funcionários federais, desfrutando de uma série de benefícios, como auxílio-transporte, assistência à saúde e auxílio-alimentação, além de um salário mensal atraente.

Remuneração e benefícios do concurso da Anvisa 2024

Até o momento, apenas 50 vagas foram autorizadas para a prova da Anvisa, todas com carga horária de 40 horas semanais. Abaixo estão os cargos e informações relacionadas a salários e benefícios.

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: Foram autorizadas 50 vagas com uma carga horária de 40 horas semanais; Analista Administrativo: Há autorização para 7 vagas neste cargo; Técnico Administrativo: Foram solicitadas 50 vagas para esta posição, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

É importante notar que outras vagas ainda podem ser autorizadas. A Anvisa informou em comunicado oficial à imprensa que há cerca de 121 cargos disponíveis, distribuídos da seguinte forma:

Técnico Administrativo: 46

Técnico em Regulação e Vigilância: 6

Analista Administrativo: 17

Especialista em Regulação: 52

Esses são os cargos disponíveis para o próximo concurso da Anvisa. Portanto, é crucial ficar atento para futuros detalhes referentes ao certame e estar bem informado sobre todas as etapas autorizadas.

